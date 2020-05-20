疫情下全国政协年会明天启减缩版会议 一周闭幕

中国全国政协13届3次会议21日将在北京登场，在2019冠状肺炎疾病疫情冲击下，今年会议除了延迟近两个半月揭幕，会期也将缩短4天半，定于27日下午闭幕，会期共7天。

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据中央社今天报道称，疫情尚未了，中国全国政协会期仅7天。在疫情影响下，中国全国人大和全国政协会议（两会）自往年的3月初延至近日召开。

将于明天登场的全国政协今天下午举行记者会，这是中国两会今年首场记者会。有别于以往媒体蜂拥而至的情况，网上照片显示，今天记者会现场媒体疏疏落落，由国务院新闻办公室副主任郭卫民担任发言人。

据郭卫民说，全国政协13届3次会议将于21日下午3时在人民大会堂开幕，27日下午闭幕，较原来计画缩短了4天半。据表示，本次大会期间，全体会议和小组会议都做了相应的压减。将安排开幕会、闭幕会以及两次大会发言，其中一次以视讯会议方式举行；安排6次小组会议。开幕会、闭幕会将邀请外国驻华使节旁听。

此外，考量疫情防控要求和会期安排，大会对媒体采访作出适当调整，邀请少部分在北京的中外记者到人民大会堂现场采访；透过网络视讯方式安排3场“委员通道”采访活动；小组会议不安排集中采访。中外记者可运用网络、视讯、书面等方式采访，各委员驻地都设有网络视讯采访室。

据该报道，本次全国政协会议主要议程包括：听取并审议全国政协常委会工作报告和提案工作情况报告；列席13届全国人大3次会议，听取并讨论政府工作报告、民法典草案、最高人民法院工作报告、最高人民检察院工作报告等；审议通过政协13届3次会议政治决议等决议和报告。