纳斯达克通知瑞幸咖啡摘牌 大翻转消息指今天仍上市

中国咖啡连锁企业瑞幸咖啡周二表示，纳斯达克已通知该公司计划将其摘牌。一个月前瑞幸咖啡发现部分员工虚报销售额。据台湾媒体说，最新消息出现大翻转，那斯达克交易所今公告，瑞幸咖啡将于美国时间周三（20日）复牌。尚且没有消息报告瑞幸复市持续时间。

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据路透社报道，纳斯达克通知瑞幸咖啡准备将其摘牌。

纳斯达克已重新加强对审计标准的关注。据路透社稍早周一称，纳斯达克本周收紧了上市规则，希望限制那些牢牢掌握在内部人士手中以及缺乏会计透明度的公司进行首次公开发行(IPO)。

瑞幸称，纳斯达克在摘牌通知中提及，该公司的虚报交易引起公共利益关切，且公司未能披露重大信息。这证实了稍早的路透报导。瑞幸计划就此向纳斯达克听证小组提出举行听证会请求，听证会结果出炉前，将继续上市。听证会结果很可能在两个月内出炉。

瑞幸成立于2017年6月，去年在美国进行IPO，是当年中资公司在美国举行的最成功IPO之一。瑞幸5月12日披露，已将首席执行官(CEO)钱治亚和首席运营官(COO)刘剑免职。瑞幸4月2日披露财务造假当天，股价暴跌逾80%。瑞幸4月7日暂停交易。纳斯达克表示，在等待退市结果公布之际，将允许瑞幸股票在5月20日恢复交易。

据瑞幸表示，一直在配合和响应中美监管部门的调查。

据自由时报今天报道，那斯达克交易所指出，瑞幸咖啡将于美国时间周三（20日）复牌。

日前爆出做假帐的瑞幸咖啡（Luckin Coffee），于4月7日遭到美国那斯达克交易所暂停交易，并在15日收到要求下市通知。但最新消息却出现大翻转，那斯达克交易所今公告，瑞幸咖啡将于美国时间周三（20日）复牌。

公布此一消息的那斯达克交易所，几天前才向瑞幸咖啡发出除牌通知，瑞幸咖啡则要求就此举行听证会，并称在听证会结果出炉以前，将继续在该交易所上市。

据那斯达克交易所最新公布，瑞幸咖啡将于美国时间周三（20日）早上7点恢复交易。

据该报道，瑞幸咖啡董事长陆正耀于20日凌晨，针对被要求退市的消息发表声明，首先对瑞幸咖啡造成的恶劣影响致歉，但也认为瑞幸咖啡已根据内部调查结果进行积极整改，但那斯达克不等最终调查结果出炉就要求瑞幸咖啡退市，让他感到失望且遗憾。

瑞幸咖啡在4月2日公告，经公司内部调查后发现，营运长刘剑等人涉嫌财务造假，虚增近22亿元人民币交易额，消息曝光后，瑞幸咖啡股价单日暴跌逾75%。