美议员拟制裁10个中共官员包括卫健委主任马晓伟

美国三名共和党国会议员致函特朗普政府，要求制裁至少10名中共官员，指他们隐瞒武汉首发的新冠状病毒疫情，还禁锢一些试图将真相公诸于世的人士。

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他们星期一致给财政部的信函中，敦促特朗普政府运用《马格尼茨基人权问责法》（Magnitsky Act），制裁至少10名上述的中共官员。在此全球性的法案下，美国政府可以对人权侵犯者采取惩罚措施。

美国部分鹰派议员最近提出多项提案，就有关疫情在全球散播一事，要中国负起责任，不但如此，他们又就有关中国渗透美国医学研究机关的指控启动调查，甚至中国在国会山庄过去多年来的活动，亦成为他们的调查对象。

据《华盛顿自由灯塔》报道，三名致函财政部的共和党国会议员包括众院中国工作小组成员班克斯（Jim Banks）、古登（Lance Gooden）以及克伦绍尔（Dan Crenshaw）。报道指，国务院拒绝就此事作出评论，但国务卿蓬佩奥最近的言论，似乎与这些议员的立场吻合。

他们在信中说：“他们令人惊愕和破坏性的决定，不但伤害中国人民和世界其他的人民，还促使新冠状病毒的扩散，并且阻延全球各地政府有效抗疫。正因如此，美国有数以万计的人民不必要的死亡，造成相当程度的经济伤害。”

报道指，这是议员首次点名需要为问题负责的中共官员，而被点名的官员包括下令禁锢武汉8名吹哨医生的（前）武汉副市长陈邂馨、负责审查信息以及禁锢不听从中共指挥记者的公安系统官员，他们包括公安局局长李义龙。

国家卫健委主任马晓伟和副主任王贺胜，亦在名单上。