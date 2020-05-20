蔡英文就职典礼称愿与对岸对话但强调不接受一国两制

中华民国第十五任总统副总统今天就职，蔡英文总统在就职演说中，虽然表明愿意跟对岸展开对话，为区域安全做出更具体的贡献。但她也强调，不会接受北京当局以「一国两制」矮化台湾，破坏台海的现状，这是坚定不移的原则。

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蔡英文说，她再次重申「和平、对等、民主、对话」这八个字。强调不会接受北京当局，以「一国两制」矮化台湾，破坏台海的现状，这是坚定不移的原则。

蔡英文说，她会持续遵循中华民国宪法，与两岸人民关系条例，处理两岸事务。这是台湾维持台海和平稳定现状的一贯立场。

她强调，两岸关系正处于历史的转折点，双方都有责任，谋求长远相处之道，避免对立与分歧的扩大。在变局之中，她会坚守原则，并秉持解决问题的开放态度，负起责任，也期盼对岸领导人，能承担起相对的责任，共同稳定两岸关系的长远发展。

蔡英文虽然说，她会持续遵循中华民国宪法，与两岸人民关系条例，处理两岸事务，但在随后有关「强化国家体制」的谈话中，她史无前例提出要在立法院成立「修宪委员会」，展开修宪工作。她说：

「未来四年，除了国家建设的工程，政府体制的优化，也非常重要。立法院即将成立修宪委员会，提供一个平台，让攸关政府制度、以及人民权利的各项宪政体制改革议题，能够被充分对话、形成共识。藉由这个民主过程，宪政体制将更能够与时俱进，契合台湾社会的价值。而朝野都有共识的18岁公民权，更应该优先来推动。」

虽然蔡英文将18岁公民权列为「修宪委员会」优先推动的目标，但近日多位民进党立委在立法院提案要修宪及修订两岸人民关系条例，取消所有有关「国家统一」的文字，曾引起高度瞩目。蔡英文未来要推动的「修宪委员会」是否只为了18岁公民权，再度引起各方关注。

蔡英文并在结语中说到，我们是一个在惊涛骇浪中走过来的国家。两千三百万人，是生死与共的命运共同体。过去是这样、现在是这样，未来也是这样。未来的旅程还很长，台湾的故事，也正在展开下一页。她呼吁2300万台湾人民，凝聚智慧与勇气，一起打造一个更好的国家。