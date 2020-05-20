路透社:“去中国化”加剧 中国准备好了吗？

中国高科技头部企业华为面临芯片将被美国断供的现实，突现疫情正在深刻影响并改变全球产业链和供应链格局，也让经济全球化的大命题在后疫情时代受到严竣考验，此事也为中国产供链能否保持稳定敲响警钟，而“去中国化”可能带来的隐忧不得不防。

广告 继续浏览后续

据路透社今天发表署名文章，指“去中国化”加剧 中国准备好了吗？

据该文章说，内忧外患的大环境亦让将于本周召开的中国两会备受关注，布局“六保”的底限思维时，暗流涌动的“去中国化”显然会让中国企业走出去以及“一带一路”推进变得更艰难。而在继续开放的框架下，中国要确保产业链、供应链安全完整，不仅要将科技领域改革与实体经济支持相结合，更需要有专业和顶层设计的大视野。

曾担任过全国人大财经委副主任委员的贺铿认为，国际上“去中国化”现象越来越明显。例如，美国、欧洲都不承认中国是完全市场化国家，在贸易方面给中国不断制造麻烦；在“跨太平洋伙伴关系”中排斥中国这样重要的太平洋地区的国家加入；去年5月，在捷克布拉格开5G安全会议，有30多个国家参加，也把中国这样在5G技术方面先进的国家排斥在外。

据贺铿称，“可见‘去中国化’现象已经非常明显，我们不能等闲视之。否则会严重影响中国在世界上的经济利益和政治地位。这才是问题的要害所在”。

美国商务部上周表示，正在修改一项出口规定，“战略性锁定华为对于直接源自特定美国软件及技术的半导体采购。”根据规则调整，使用美国芯片制造设备的外国公司将需获得美国许可，才能向华为或像海思半导体这样的华为关联公司提供某些种类的芯片。

该文章说，很显然，这场突如其来的疫情正在改在改变着全世界。虽然中国通过封城封路等严控举措率先从疫情中抽身而退，但仍在蔓延的海外疫情却让中国承受着包括经济和舆论上内外夹击的两难境地。

周一召开的世界卫生组织(WHO)大会上就成了中美博弈的战场，WHO表示，将尽快开始对全球冠新病毒疫情响应进行独立评估，并得到了中国的支持和巨额资金承诺。但是美国政府谴责“至少有一个成员国明显试图隐瞒疫情”。

中国国家主席习近平在大会上表示，中国将在两年内提供20亿美元国际援助，用于支持受疫情影响的国家，中国已经扭转了新冠肺炎疫情的局面，中国的应对措施公开透明负责。

美国周一表示，中国必须向WHO支付超过所承诺的20亿美元的资金，称这一承诺是象征性的，意在转移人们对特朗普政府所称的北京未能就新冠肺炎疫情向世界发出适当警报的注意力。

且不论疫情背后的政治角力，但疫情可能加剧“去全球化”的倾向时，特别值得警惕的是“去中国化”的倾向却显而易见。这将直接打击中国产业链供应链，也突现中国六保中保产业链供应链的迫切性。

4月17日的中央政治局会议首次提出“六保”指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。中国总理李克强表示，“在当前形势下，做到‘六保’是底线，而实现‘六稳’是目标。”

据路透社说，一位不具名的专家也表示，虽然疫情打乱了全球的供应链和产业链，中国也造成了很大经济损失，这些都是暂时的外在的，最重要的可能是中国在世界上的影响力下降。对这种现象的出现，中国应该反思，不能老是自以为“正确”，老是自己认为“厉害了”。据该位人士称，“现在外企、民企外撤，我们外交发声好像是厉害了，但是国际支持的声音却小了。经常看到网上有人问：‘明明是我们有道理，怎么国际上就没有哪个国家站出来为我们说句公道话呢？我们不是帮助过不少国家，交了不少朋友吗’？”

据李扬在文章中称，此次美元荒不久，就有九国央行签署货币互换协议。这里有两个事情值得关注，第一个是，签约的央行中没有中国的央行；第二个是，互换网络中的货币没有人民币。这是非常值得关注的现象--在疫情中，虽说各国因“封国”而在实体经济领域被隔开了，以至于出现“去全球化”现象。同样是危机，使得大家对美元需求更强了，正是这种“共同需求”将各国在金融上进一步联系在一起，而这样一个日益加强的货币金融网络中独独没有中国，没有人民币。这种可称为国际金融“去中国化”，是一个非常危险的倾向。

路透社该文说，我们目前面临的实际情况，正像任正非所说：高端制造业发展不上去，低端制造业又在往东南亚转移， 那么我们的所谓“中国制”、“世界工厂”地位还能站得稳吗？