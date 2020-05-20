预示开墙缝?陕西男翻墙看外面世界遭警罚 胡锡进微妙打抱不平 网上说发言人都翻墙

中国陕西省一名男子昨天因为违规使用翻墙软件上网遭到警方公开处罚后，中共官媒环球时报总编辑胡锡进发文公开表示反对，并称民众“翻墙”应被视为合理，“非法的帽子不能乱扣”。

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据中央社今天报道称，陆男翻墙上网被罚，胡锡进：非法的帽子不能乱扣。

据报道，陕西安康市公安局汉滨分局官方微博“汉滨公安”19日上午发文称，5月17日，分局情指中心在工作中发现，有人使用翻墙软件（VPN）接入境外网络。这名杨姓男子在手机下载两款VPN软件，并擅自利用这两款软件建立非法通道进行国际联网。“汉滨公安”称，杨男对自己的违法事实供认不讳。依据“中华人民共和国电脑资讯网络国际联网管理暂行规定”第6条、第14条之规定，给予行政警告并处人民币500元罚款的处罚。

“汉滨公安”发文还附上一张杨男落网后的照片，公开警告意味浓厚。

该报道说，汉滨分局如此官宣处罚，引发大陆网友不满。他们纷纷把中国外交部发言人华春盈、赵立坚以及胡锡进翻墙到推特发文的截图，转发给“汉滨公安”，要求该分局跨省抓捕这些“奉旨翻墙”的知名官员。

对此，胡锡进昨天在微博、微信发文公开反对汉滨分局的处罚，并表明反对对“翻墙”了解资讯做出“违法”的定性。据胡锡进说，“防火墙”存在有其现实必要性，但人们出于各种原因“翻墙”也应被视为是合理的。这是个比较模糊的领域，“非法的帽子不能乱扣”。胡锡进并称，中国处于一个特殊时期，反对将某一措施极端化。“我们的社会需要管理，也需要弹性和活力”。

中央社说，翻墙上网是否被罚昨天再度成为大陆网络热议话题后，“汉滨公安”删除了发文，胡锡进后来也把发文删除，继续留给大陆网友一个问号。

根据“中华人民共和国电脑资讯网络国际联网管理暂行规定”第6条，电脑资讯网络直接进行国际联网，必须使用邮电部国家公用电信网提供的国际出入口通道。“任何单位和个人不得自行建立或者使用其他通道进行国际联网”。根据第14条，违反规定的，由公安机关责令停止联网，给予警告，可以并处1.5万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。