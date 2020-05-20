香港警队民望继续垫底44%更给予0分

香港民意研究计划19日公布纪律部队及驻港解放军民望数字。结果显示，警队民望继续包尾，评分比驻港部队还要差，其中44%市民更给予警队0分。

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调查显示，香港警方的最新评分仅36.8分，44%市民更给予警队0分；医疗辅助队则首次以77.4分成为市民最满意的纪律部队。市民对驻港解放军的最新满意度评分亦跌至44.2分，满意净值是1997年以来新低。

香港民研计划本月4至6日，以随机抽样电话访问1,004名香港居民，结果显示市民对九队纪律部队的满意度，首三位依次为医疗辅助队、消防处和政府飞行服务队，评分分别为77.4、76.6及71.7分，垫底的警务处得分仅得36.8分，比半年前微升1.5分，但44%受访市民给予0分，满意净值由负38%回升至负25%。与半年前比较，惩教署、入境事务处、海关、消防处和医疗辅助队的评分均显著下跌，以惩教署跌幅最大，下跌6.7分。

另外，市民对驻港解放军的最新满意度评分为44.2分，其满意率为39%，不满率为36%，满意净值为正两个百分点，为1997年开展调查新低。

中大地理及资源管理学系博士后研究员余柏康告诉苹果日报表示，即使警队得分较半年前回升，但幅度仍处于误差比率中，即实际上没有回升，形容市民观感“没啥变好”，特别是有44%人给警队0分，相信得分回升是比较中立市民的立场软化。

此外，成为政治工具的香港警察，心理状况也好不到哪里去。根据监警会委托伦敦大学学院学者Ben Bradford和Dr Julia Yesberg的调查，逾九成警员曾工作时感紧张、绷紧、愤怒、振奋、伤感等，当中以愤怒和伤感最普遍，各有43%常出现该情绪，其次是紧张或绷紧的28%。他们的压力源自多方面， 包括工时长、身心具疲、与亲友相处时间减少、工作压力，及担心自身和家人安全。监警会报告指警员压力程度高，但不致于极大压力。

上述两名学者从去年10月21日至11月1日，以网上问卷及面谈方式，访问485名有参与反修例活动的前线警员的经验、想法、态度和观感。