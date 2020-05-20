3中国人越境抢劫“中国珠宝”店恶杀店主 缅甸公开枪决

今年5月3日凌晨，三名中国籍男子闯进缅甸佤邦南邓一间“中国珠宝”店舖抢劫并杀害福建籍店主，缅甸速审速决，14日将三人判处死刑后，当日随即执行。据美媒指一段流传视频显示，缅甸将三名中国死刑犯公开处死，公判大会现场有大批民众拿手机拍摄处决视频，引发热议。

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据世界日报今天报道称，3中国人劫杀同胞，缅甸公开枪决，视频曝光。该报道引述上游新闻消息，5月3日凌晨，缅甸佤邦南邓发生这起恶性金舖被抢事件。从被抢金店的监控视频中看到，事发时，叶姓金舖店主刚准备结束营业，正拉下第二道卷门时，郑泽勇、葛才德、杨柳等三名中国籍男子进入店中，佯装查看商品后不久突然动手，两人将叶姓店主控制，另一人迅速关闭店舖卷门。随后，叶姓店主被发现死在金店中，店内大量金银首饰被抢走。

据南邓公布的消息称，金店抢劫案发生后，他们立即调查，“短短数小时内”就将涉嫌劫杀的郑泽勇、葛才德抓获，并在其身上找到了被抢的金条、项链等物品。为抓捕在逃的杨柳，佤邦南邓展开大规模搜捕，与南邓相邻的云南省沧源县公安局也发布通报，呼吁提供杨柳的行踪。5月5日杨柳被抓获。

根据南邓新闻，当地警方从三人身上搜出58条黄金项链、一支手枪和15发子弹等作案工具。三人称，枪支是郑泽勇提议购买。2020年4月中旬，葛才德在勐平一酒店内，以1.8万人民币(约2500美元)购买手枪，并在抢劫后枪杀店主。三人对犯行供认不讳。

经过审讯，并有现场监控视频作证，当地法院认为“郑泽勇、葛才德、杨柳作案手段残忍，性质恶劣、证据确凿，对社会造成极其恶劣的影响。”依非法购买持枪罪、抢劫杀人致死罪数罪并罚，判处三人死刑，并于当日押赴刑场立即执行枪决。

世界日报引据消息指出，南邓对此案非常重视，公判大会当天还为此召开了会议，通报金店抢劫案。长期在当地生活的李晨（化名）表示，此次金店抢劫案并造成人员伤亡，“对当地人还是震动很大的，这也是快审快判的原因之一。”