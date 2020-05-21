中国云南昆明异议人士徐昆转发香港“反送中”图片和声援推文被抓已近10个月

中国异议人士徐昆因在社交媒体转发逾千条推文，声援香港“反送中”运动，去年8月被捕，已近10个月，当局不审不判。（图源：民生观察网）

中国云南昆明的异议人士徐昆，因在境外社交媒体平台推特转发一千多条推文，大量转发香港“反送中”示威游行的图片进行声援，而在去年8月被捕，至今已近10个月，当局不审不判。

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据位于美国的自由亚洲电台报道：律师引述徐昆本人的陈述说，从8月16日到10月18日，他共被提审九次。警方统计了徐昆在境外网站所发的一千多条推文，选择了不到10条作为证据，其中涉及的主要事实是转发中共前总书记赵紫阳秘书鲍彤先生撰写的“搞乱香港是林郑、是中共”的推文、还有他自己写的关于“八九六四”的推文、也有转发逃亡美国进行爆料的中国前富商郭文贵的推文。

徐昆的妻子李兰珍说：去年9月30日，昆明市盘龙区检察院两名检察官到看守所，试图说服徐昆认罪被拒绝。律师曾两次探监，其后看守所以“发生新冠肺炎疫情”为由，不准律师会见徐昆。

自由亚洲报道介绍：现年58岁的徐昆，长期致力于中国公民维权活动，争取公民的言论自由权，要求官员公开个人财产。每到“六四”周年日、“十一”等所谓敏感时期，他都会被警察传唤或警告。徐昆曾是中国民间人权组织玫瑰团队的成员，异议人士秦永敏被捕入狱后，玫瑰团队被迫解散。徐昆去年在境外社交平台推特转发挺港图片，遭到当局报复。