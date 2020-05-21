中国国台办指控台湾卫福部长陈时中疫情造假 指挥官回应诚实透明从未改变

中国国务院台湾事务办公室近日发文批评台湾卫福部长陈时中防疫未见专业，却是“隐瞒疫情的一把好手”。台湾卫福部长，全国疫情指挥中心指挥官陈时中21日表示，诚实、谦卑、透明是指挥中心从一而终的战略。台湾蔡英文连任总统后新组阁政府，陈时中仍然担任卫福部长与全国疫情总指挥。

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据中央社今天报道称，国台办批隐瞒疫情，陈时中回应：诚实透明从未改变。

对中国国台办批评是“隐瞒疫情的一把好手”，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天表示，诚实、谦卑、透明是指挥中心从一而终的战略，相信历史会还原事实真相。中国国务院台湾事务办公室近日发文批评卫福部长陈时中防疫未见专业，却是“隐瞒疫情的一把好手”。

陈时中今天下午在记者会中表示，在他看来，面对新兴病毒，大家一起抗疫100多天，可以看见新兴病毒的变化以及人类在这么进步的情况下，对于环境、生物了解仍很有限。据他指出，在抗疫过程中，人类只能诚实、谦卑、透明以对，这也是指挥中心从武汉肺炎疫情爆发第一天到现在的战略，至今从未改变，每段步骤的决策当中也有两难、痛苦的决定，都是在有限了解下，不得不做出相关决定。

对于外界所有的批评，陈时中直言，历史总会还原真相，随时间拉长，大家对于过去发生的事情自然会有公断。