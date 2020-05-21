中国政协全国会议今天开幕 习近平未戴口罩 显抗疫信心

中国全国政协会议今天下午举行开幕式，约2100名来自中国各地的政协委员下午2时许陆续抵达人民大会堂。在防疫的谨慎氛围下，所有委员来到人民大会堂时都戴着口罩。在进入大会堂前的安检处，工作人员会请委员们摘下口罩核对身份。会议延期在蔡英文连任就职讲话翌日召开，议题如何针对台湾引发注意。

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据联合早报今天报道，中国全国政协会议开幕，委员戴口罩出席。出于防控考虑，到政协开幕现场报道的记者显著减少。政协开幕式座位安排如往年，委员无需间隔就坐。这些安排都向外界释放出中国已走出疫情，逐步恢复之前生活秩序的信号。

中国全国政协会议今天下午举行开幕式，约2100名来自中国各地的政协委员下午2时许陆续抵达人民大会堂。在防疫的谨慎氛围下，所有委员来到人民大会堂时都戴着口罩。在进入大会堂前的安检处，工作人员会请委员们摘下口罩核对身份。

中国全国政协会议与会人员在唱完国歌后默哀一分钟，对在冠病疫情中的牺牲者和离世者表示哀悼。

该报道称，委员们在抵达大会堂时，没有往年争相在大会堂前拍照留影和接受媒体访问的热闹场面。

全国政协主席汪洋稍后将作政协常委会工作报告。委员们和往年一样，会在大会堂一楼听报告，无须隔开就坐。

主席台上的座位安排也与往年没有太大差别，座位间距没有明显拉大。

除了主流官方媒体，大约有20名来自美国、英国、俄罗斯、韩国、日本、新加坡等地的驻京外国媒体和港台媒体记者，受邀到大会堂现场报道。不过，记者的活动区域被限制在大会堂三楼的指定区域，无法像往年一样在大会堂的入口处堵访与会委员。

该报道称，开幕会也邀请外国驻华使节旁听。参加旁听的外国使节和到现场报道的媒体，都得通过核酸检测，由大会方统一安排巴士到大会堂。

出于疫情防控考量，本次政协年会为期仅七天，较原计划缩短四天半，将在本月27日闭幕。