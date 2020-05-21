中国转买美国乙醇明抵香港 贸易协议增和谐市场惊喜

一船来自美国的乙醇抵达中国，这很可能是自中美两国在1月达成初步贸易协议之后的首批此类船货。中国加大购买美国农产品，但其它类域产品却滞购。消息称这批燃料乙醇将运抵中国储存在扬州市附近的仓库中。

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据路透社今天报道说，中国周五将罕见有一船美国乙醇船货到港。 据三名行业消息人士和船运数据，本月预计将罕见地有一船来自美国的乙醇抵达中国，这很可能是自中美两国在1月达成初步贸易协议之后的首批此类船货。

据路透社，市场一直在密切寻找两国间恢复生物燃料交易的迹象。此前中国免除了696项美国产品的额外关税，以促进根据第一阶段贸易协议采购美国农产品，而乙醇也在其中。路孚特旗下Eikon的船运数据显示，油轮SC Chongqing在4月时于阿曼的Sohar港装载约9,000吨船货，预计将于周五抵达南京。

一名密切追踪乙醇贸易的消息人士称，这艘船载有乙醇。这些乙醇原产于美国，已被转售到中国。另一名消息人士指出，中国一家进口商已经以较低的价格，从沙特卖家手中买下了这批船货，但暂时不清楚这些美国乙醇为何从阿曼出口，也不确定是否需向中国缴纳进口关税。路孚特数据显示，3月21日一批来自休斯顿的8,000吨船货在沙特朱拜勒卸货。

路透社说，中国在贸易战中增加对美国的报复性关税后，美国燃料乙醇的关税高达70%，实际上导致贸易暂停。但燃料需求大降导致乙醇供应过剩，令美国乙醇价格暴跌，迫使生产商减产。

第三位消息人士称，一艘美国乙醇船货料将于本月晚些时候抵达南京附近的仪征港。他补充说，这批燃料乙醇将储存在扬州市附近的仓库中。据这位驻中国的交易员称，“人们寻求从海外进口燃料乙醇，因为过去几天中国东北地区的乙醇价格上涨。”

据路透社说，由于事属敏感，所有消息人士寻求匿名。