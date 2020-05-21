传习近平酝酿疫后出访 首选俄罗斯会普京

去年底冠状病毒疫情爆发以来，中国国家主席习近平首度海外出访地点可能选在俄罗斯，有两场区域峰会将由俄罗斯主办。中国因疫情备受抨击，习近平出访将是促进俄中关系的机会。习近平于2013年就任，私下与普京关系密切，两人迄今会面超过30次。

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据中央社报道，因病毒成众矢之的，习近平疫情后首出访拟赴俄。该报道引述总部位于香港的“南华早报”消息，俄罗斯驻中国大使德尼索夫（Andrey Denisov）证实有此规划，也讨论过关于俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）于9月访中事宜，日期尚待敲定。据德尼索夫在新闻简报视讯会议中表示：“我们仍然希望今年稍晚，也许是下半年，能有一些机会（让双方领袖）互访，在中国以及俄罗斯。”

据该报道称，预料普京将主持“金砖五国”（BRICS）元首峰会，成员包括巴西、俄罗斯、中国、印度、南非；以及一场7月中在圣彼得堡举行的“上海合作组织”（SCO）会议。上海合作组织为区域性安全及经济组织。

习近平于2013年就任，私下与普京关系密切，两人迄今会面超过30次。习近平去年赴莫斯科国是访问前，称呼普京是他“最好的朋友”，双方宣布双边关系升级到“新时代全面战略协作伙伴关系”，加强安全领域合作。

据该报道，自今年3月以来，习近平与普京3度透过电话通话，在北京政府因处理2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情手法而面对愈来愈大压力之际，普京是唯一谴责美国把疫情归咎中国的主要国家领袖。

该报道称，据德尼索夫说，中国因疫情减少对能源的需求，继而导致油价暴跌、经济衰退，这可能伤害两国在此领域“敏感”的合作关系，且可能很难恢复。