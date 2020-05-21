华为投140万人研发鸿蒙

遭受美国针对的华为，被排除在Google的操作系统Android之外，华为以自主研发的鸿蒙OS（HarmonyOS）应对。中美5G角力升级之际，华为高层称，华为的鸿蒙OS有多达140万开发人员合力研发，豪言鸿蒙OS足以与Google及Android及Apple的iOS媲美。尽管美国加大制裁，此前华为多方购进美零配件，库存可用至年底无虑。

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据香港经济日报今天报道称，华为140万人自主研发的鸿蒙OS，足以与Google及Android及Apple的iOS媲美。

该报道引述华为零售云端服务部门副主席Eric Tan表示，集团所推出的鸿蒙OS，所构建的生态系统，能够与Google及Apple的并驾齐驱（on par with），并称有信心成为世上首屈一指的研发者。

如此有信心，因为华为在发展OS上投放大量资源，以人海战术催谷。他透露，截至3月底，有多达140万名开发人员正在努力，人手较去年同期增加115%。Eric Tan称华为在中国是市占率最大的手机制造商，失去Android不是大问题（not a huge problem），加上Google不少服务，如搜寻服务，在华被禁，鸿蒙OS有机会在国内市场取得成功。

Counterpoint Research研究主管沙阿（Neil Shah）唱反调，他称 Netflix、Instagram、Spotify还有Google很多程式，都是美国公司开发，必被禁与华为合作，而这些程式对国际市场很重要。据沙阿称华为的操作系统缺乏这些应用程式，在中国以外欠吸引力。