国际环境恶化 中国忧虑境外资产安全

中国两会今年政协全国会议今天正式开幕。中国证券时报周四援引全国政协委员、中投公司原总经理屠光绍和中投公司副总经理赵海英今年两会提交的提案提示称，中国境外资产的安全隐忧加大，建议通过加强顶层设计、创新对外投资方式等，统筹做好新形势下境外资产安全保护。

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据路透社今天报道称，中国境外资产安全隐忧加大，中国专家建议加大创新统筹做好安全保护。

据上述两位委员提醒说，“这次疫情对很多国家进行了一次类似‘战时状态’的压力测试，未来‘经济主权’和区域合作可能被更多强调，各国政府将会深入检视重要物资的供应链安全；‘逆全球化’有向‘去中国化’演变的趋势。如果处理不当，中国企业对外投资将更容易被国际监管机构视为带有‘政府背景’和‘政治意图’，”

此外，国际外资监管趋严，国家安全概念泛化，也会对中国企业走出去形成重大挑战。

据屠光绍、赵海英认为，随着国际力量对比变化，保护主义和逆全球化思潮不断抬头。国际上对外资的安全防范导向，已超越对经济福利与安全风险的单纯考量，纳入更多国家战略博弈的因素。

面对上述来自全球宏观经济形势、地缘政治、国际外资监管等方面的新变化，为妥善应对这些挑战，推动中国企业高质量走出去，两位委员提出多项建议。

路透社说，据中国国家外管局3月在“2019年国际收支报告”的专栏中指出，近年来中国对外投资收益率和来华投资收益率均保持相对稳定，2008年以来中国对外投资收益率基本保持在3%左右；随着对外资产负债结构逐步优化，投资收益逆差状况将逐步改善。