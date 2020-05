对台军售新案MK48鱼雷 高速击毁航母

台湾总统蔡英文20日进行连任就职宣誓,美国国务卿蓬佩奥主动声明恭贺称总统连任,据雅虎新闻称今( 21 )日上午更送上“贺礼”,宣布再度售台 18 枚 MK-48 AT Mod 6 重型鱼雷。不过中国军系及官媒随即发文狠酸,“不知从哪个垃圾堆翻出来的”。

据雅虎新闻今天引述报道,美售台MK48鱼雷!可高速击毁航母,中国官媒一语狠酸。消息并说美国售台MK-48重型鱼雷,再度引起中国官媒玻璃心碎。

据美国国务院政治军事局( U.S. Department of State\'s Bureau of Political-Military Affairs )今宣布,美国国务院已批准对台军售,包括 18 枚 MK-48 AT Mod 6 重型鱼雷,以及备料、支援与测试设备、运输器、培训与技术后勤支援等,此军售也已由美国国防安全合作署(DSCA)正式通知国会。

消息说,对此,中国鹰派军系官媒《环球时报》随即发文,声称军售消息引起“岛内网友的不满”,该报借由部分台湾网友的留言嘲讽“台湾钱真好赚”、“好贵呀,确定不是二手货?”、“不知道从哪个垃圾堆里翻出来的”等。

报道称,事实上,美军目前最新重型鱼雷为 MK-48 AT Mod 7 ,但仅供应北约( NATO )成员如荷兰、加拿大,以及与美合作发展 Mod 7 的澳大利亚海军,其余国家所能获得的最先进型号就是本次售台的 MK-48 AT Mod 6 重型鱼雷。值得注意的是,台湾 2017 年就已曾购得 46 枚该型鱼雷,因此本次美国也并非首次售台该型鱼雷,正如美国务院新闻稿所言“不会改变区域的军事平衡”。

据雅虎新闻引述CTWANT,台积电投120亿在美国建厂,换来18枚鱼雷当520蔡英文就职贺礼。

据该报道,台积电董事长刘德音自2019年底就曾赴美洽谈在美设厂事宜,当时纽约时报就曾报导,此动作背后推手就是美国国防部,而在几天前台积电大动作宣布将在美国亚利桑那州设厂后;20日美国国务院宣布对台军售18枚重型鱼雷。

该报道称,在总统蔡英文20日第二任上任的同时,美国国务院就宣布售予台湾18枚MK-48重型鱼雷以及相关设备,熟知台美外交体系人士表示,这些鱼雷的购买权推手也包含台积电赴美设厂。

在2019年底,纽约时报就曾报导,台积电董事长刘德音前美国洽谈设厂事宜时,背后的推手就是美国国防部;原因在于晶圆代工龙头台积电无疑是目前最先进的代工厂。虽然台积电为人所知的是擅长生产商用芯片,但随着技术更迭、晶圆厂的优劣汰换下,可供美国五角大厦选择的晶圆厂已经不多,台积电几乎是唯一的选择。