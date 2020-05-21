张业遂：中国尽最大努力开展国际抗疫合作，绝不接受任何抹黑

5月21日晚，十三届全国人大三次会议在人民大会堂新闻发布厅举行新闻发布会，由大会发言人就大会议程和人大工作相关问题回答中外记者提问。张业遂说，“我注意到最近的一些媒体报道，我相信大家也都注意到了，这些报道表明疫情在全球多个点出现，一些病例出现的时间线不断提前。相信随着时间的推移，有关情况会越来越清楚。”他还表示，我们绝不接受任何抹黑与攻击。

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随着美国新冠病毒疫情的升级，美国国会一些议员提出了多项与疫情有关的议案，其中有的是指责中国政府对美国疫情扩散负有责任，甚至有的提出了美国应该向中国来追责和索赔。如何看待这些议案？同时中方又将如何回应美国议员提出的这些议案？

十三届全国人大一次会议新闻发言人张业遂表示，“这些议案对中国的指责毫无事实根据，而且严重违背国际法和国际关系准则。我们对这些议案坚决反对，将根据议案审议的情况，予以坚定的回应和反制。”十三届全国人大三次会议发言人张业遂在答记者问时说，新冠肺炎疫情发生以来，经过艰苦卓绝努力，付出巨大代价，中国有效控制了疫情，维护了人民生命安全和身体健康。

张业遂表示，中国本着公开、透明、负责任的态度及时向世卫组织及相关国家通报疫情信息，第一时间发布病毒基因序列等信息，尽最大的努力开展国际抗疫合作，获得了国际社会的广泛认可和好评。

“这些是事实，事实就是事实，我们绝不接受任何抹黑与攻击。”张业遂说，“我注意到最近的一些媒体报道，我相信大家也都注意到了，这些报道表明疫情在全球多个点出现，一些病例出现的时间线不断提前。相信随着时间的推移，有关情况会越来越清楚。”

张业遂说，病毒溯源是一个严肃的科学问题，应当由科学家和医疗专家进行科学研究，基于事实和证据得出科学的结论。通过转嫁责任来掩盖自身的问题，既不负责任，也不道德。

张业遂最后表示，“我们绝不接受任何滥诉和索赔要求。病毒是人类共同的敌人，战胜疫情需要科学、理性和团结、合作，我们希望在这场抗击疫情的斗争中，理性战胜偏见，良知战胜谎言，多一些责任担当，少一些政治操控，聚焦防控，加强合作，才能有效控制疫情，挽救更多人的生命。”