新冠疫苗研发竞赛中美谁占上风？

围绕新型冠状病毒疫苗的尽早实用化，中美之间的攻防战日益激烈。据日本经济新闻说，美国生物技术企业莫德纳（Moderna）称其研制的疫苗已在早期临床试验中确认到抗体，计划于7月启动大规模临床试验。中国也有多家企业为力争在今年秋季推向实用化而加紧展开临床试验。在推进开发的过程中，进一步成为焦点的是量产体制的确立。美国政府已经开始拉拢拥有量产设备的企业等，今后出现以政府为主导的争夺战的担忧也在产生。

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日本经济新闻今天报道称，新冠疫苗研发竞赛，中美谁占上风？5月18日，莫德纳公布了从3月开始实施的第一阶段临床试验的早期数据。据称，从最先注射疫苗的8名受试者体内确认到了与感染新冠病毒后康复的患者相同水平的抗体。该公司将跳过调查疫苗有效性的第二阶段临床试验，于7月份启动投产前的最终临床试验。通常需要1～2年的手续将大幅缩短。已有超过150万人确诊感染的美国正在以国家为主体加紧疫苗的开发。美国生物医学高级研究发展管理局（BARDA）4月已决定向莫德纳提供4.83亿美元的支援。

据该报道，即便如此，目前领跑的仍是中国。据世界卫生组织（WHO）统计，截至5月15日，全球已有8种疫苗的研发进入临床试验阶段，其中4种由中国企业研制。中国生物企业科兴控股生物技术将于7月份结束在4月份启动的第二阶段临床试验。

不过，并不是哪家企业都有能力制造新技术的疫苗。比如，莫德纳开发中的疫苗需要通过化学合成方式生成核酸，然后将其精制成疫苗等的技术经验。另外，生产设备也面临不足。大量生产新型疫苗需要用到培养病毒的装置以及空调等一些复杂的设备。目前只有英国的阿斯利康（AstraZeneca）和美国强生（J&J）等世界大型制药企业拥有可以应对相关生产的设施。

该报道称，围绕量产的攻防战也已打响。据法国大型制药企业赛诺菲的首席执行官（CEO）PaulHudson于5月13日对美国媒体这样表示， “对于本公司的疫苗，美国拥有最多的事先订货权”，美国生物医学高级研究发展管理局不拘泥于企业的国籍，已开始对有能力量产疫苗的企业实施出资，赛诺菲也是其资助的对象之一。业界相关人士认为，相比知识产权，欧洲的疫苗政策容易轻视生产领域，而美国的做法是正是对欧洲相关政策的牵制。

报道说，欧盟（EU）也试图挽回局面。欧盟委员会似乎正在讨论动用以备不时之需的24亿欧元的紧急基金来确保疫苗，也讨论对在区域内的生产实施援助。