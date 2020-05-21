欧媒罕疑做超级大国中国还不够格

面对中美两国间目前的紧张关系，欧洲应该怎样面对北京和华盛顿？《每日镜报》进行了分析并提出了建议。《新苏黎世报周日版》一篇评论则指出，虽然中国很可能比西方国家更快地从新冠危机中恢复过来，但中国缺乏超级大国的魅力，难以在世界舞台上取代美国的地位。柏林《每日镜报》指出，现在就选择向中国或美国方向靠拢“就像自杀一样是不明智的做法。

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据德国之声稍早报道，德语媒体指：超级大国？中国还不够格。柏林《每日镜报》（Der Tagesspiegel）本周一（5月18日）发表的一篇评论由中国“两会”开幕引出中美之间紧张的关系，文章写道：“中国领导层会将两会作为胜利的舞台：不仅是战疫之胜，还有与西方'体制之争' 中的胜利。美国目前通报Covid-19的死亡病例超过中国官方通报的总确诊人数。“ 而据《每日镜报》指出，现在就选择向中国或美国方向靠拢“就像自杀一样是不明智的做法。

据作者Anna Sauerbrey指出，美国选战正酣之时，谁对中国的态度更加铁腕是大选的中心话题之一。特朗普上周末接受采访时说，他可以想象，美国可能与中国彻底断绝关系。文章指出，众所周知，这场危机起到了催化剂的作用，也加速了美国——中国——欧盟的三角互动：“近些年来，法国、英国、德国等欧洲大国在对华政策上变得更加谨慎。欧盟委员会也视中国为 '体制对手'。为了保护电信网络安全，收紧了投资法案和投资规则。西欧国家领导人对中国试图用投资协议的手段对中欧和东欧国家产生影响的做法深表质疑。不过，很多国家领导人都希望避免新冷战的说法，尤其是德国也同时在努力经营与中国的合作伙伴关系。”

不过中国近几周来的大规模宣传和散播虚假信息的做法，加剧了许多欧盟国家的不满情绪。欧洲应该怎样应对中国和美国呢？题目为“非敌非友”（Nicht Feind, nicht Freund）的文章指出，在目前的新冠危机之下，在美国大选半年之前就选择向某一方靠拢“就像自杀一样是不明智的做法。”作者分析写道：“首先，欧洲在中期之内必须减少对中国医药的依赖，实现供应链的多元化。即使是民主党胜选，美国对华依旧是鹰派，但在贸易、投资和电信政策方面，从11月起最高层之间的谈判可能会变得容易。所以，在中国庆祝自己是胜利者的同时，欧洲目前唯一能做的，就是尽可能地处理好困境，作为联盟伙伴，对中美都保持开放的态度：争取公平的经济竞争条件方面，与美国一道对抗中国，在国际组织和巴黎气候协议的问题上，与中国一道对抗美国。“

据该报道称，“中国会赢吗？会从新冠危机中脱颖而出，成为地缘政治的赢家吗？”《新苏黎世报周日版》( NZZ am Sonntag )昨天（5月17日）发表的文章开头这样问道。文章接着写道：“从经济上看，中国的恢复速度可能比西方国家更快。甚至在疫情爆发之前，就有观察家预言中国很快会超越美国成为超级大国。Covid-19可能会大大加快这一趋势。不过这样的预测还为时过早，一个世界强国需要的不仅仅是经济上和军事预算上的高增长。软实力，即一个国家的魅力和吸引力也很重要。然而中国的名声受损。尤其是在欧洲。”

作者 Gordana Mijuk指出，中国政府试图用宣传改写新冠病毒疫情的历史。但是用了一种蛮横粗暴的方式，中国对武汉的疫情最初进行了数周的掩盖：“当疫情蔓延到其他国家时，中国可以给疫情国家提供口罩和呼吸器，还可以与国际社会合作，尽其所能地共同研究这一流行病的爆发原因。这些做法都会让北京收获赞誉。但是，中国却在各地大作宣传，把自己打造成世界的救世主，完美无缺。”

据德国之声报道引述题目为“作为世界强国，中国太过拙劣“（ Als Weltmacht ist China viel zu plump）的评论指出：“如果中国要想取代美国成为超级大国，向其他国家提供更多的贷款修建铁路、搞搞政治嘴炮和阴谋论并不够。特朗普时代，美国目前可能处在动荡阶段，不过国家的魅力仍在。无论有没有特朗普，美国的国家制度、自由的价值观和文化吸引着全球各地的人们。中国缺乏这种吸引力，而它未来的超级大国之路前途未卜。