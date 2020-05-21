清华教授许章润再呐喊： 够了 贪得无厌的党国体制

今年2月初以『愤怒的人民已不再恐惧』一文痛斥习氏政权隐瞒疫情，“心口不一，无耻之尤”的清华大学法学教授许章润，5月21日再发长文：『世界文明大洋上的中国孤岛』，文章结尾呐喊：

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“够了，这发霉的造神运动，浅薄的领袖崇拜；够了，这无耻的歌舞升平、肮脏的鲜廉寡耻；够了，这骁骁漫天谎言、无边无尽的苦难；够了 ，这嗜血的红朝政治、贪得无厌的党国体制‘够了，这七年来的荒唐错乱、一步步的倒行逆施；够了，这七十年的尸山血海、亘古罕见的红色暴政。”

长文开篇，作者开门见山，新冠疫情引发的全球厌华效应正在发酵，对于共产极权体制重新产生了警觉，这使得中国的国家信誉扫地，中国空前孤立于世界体系。

作者鞭辟入里，笔锋犀利，直指要害，但他清楚发出这样的长文对他的人身安全会带来什么。据英媒早先引述知情人士报道，许章润2月初发出『愤怒的人民不再恐惧』之后不久遭警方软禁，微博、微信账号被封杀。这一次，他仍然义无反顾：“当此危机存亡之际，书生天命，有话要说，不得不说。一己生命虽必陨落，明晨天际照旧一抹晨曦。则存在不存，而存在永存”。

文章视野极其开阔，『中国：历史与未来』网站编者评论，“作者纵论检讨新冠疫情以来中国政治与社会、精英与大众以及当下世界政治出现的种种问题，并逐一谈及其有关中国的文明重建、制度更新以及后疫情时代中国与世界的关系等诸多方面的看法。”

全文共分六大部分：恐慌政治、苦难政治与拯救政治；狰狞国家与极权政治的路径依赖；文明小国；“人类文明共同体”不复存在；意识形态偏见与良政的国家理性；以真相与责任奠立政治基础。

大疫之下，原形立显。作者比较中西治理，指出中国依旧是小国文明。而民主国家常有政府危机，有时伴之以社会危机与经济危机，但从无政权危机，国家长治久安，根本原因在于“政权的永久正当性”，主权在民，正是这种宪政体系及其政治文明，开启了政治问责的公民之道，不能容忍一个不会道歉的政府，绝不承认无错政治；相比之下，“大疫来临，一下子折射出中国依旧是文明小国与精神竖儒的窘迫”虽然目前疫情暂缓，但是危机依旧，“而全面、深刻与致命危机才刚刚开始”。

作者指出，现代政治是一种可问责的公民政治，否则便是恶政，国将不国，如何防止悲剧重演，作者提出八点意见：

还原历史真相，查明新冠流行原因与病毒源头，特别查明并公开真实病患数据，向全体国民如实交代。以『国务院白皮书』形式，载明中央与政府在这期间的所作所为，尤其是一月三号与一月七号两个时间节点的决策过程，说明为何及时向美国政府通报疫情，却对全体国民隐瞒撒谎，致使百姓毫无防范死伤惨重。

追责直至最高政治责任，责令向国民道歉谢罪，交由国法论处。

释放公民记者、维权律师、信仰领袖、民间抗暴人士，停止迫害直言教授。

在武汉修建“庚子哭墙”，刻上所有不幸遇难国民姓名、寄托哀思，永铭教训。

在武汉树立包括发哨人和吹哨人在内的九君子“义民塑像”，伸张公民气节。

由政府出资，设立新冠遗孤与牺牲医护遗属抚恤基金(不包括删贴累死的网警)。

设立“李文亮日，也就是中国的“言论自由日”。

取消动辄微信微博封号的网警恶政，严禁网信办侵犯公民隐私、言论自由等根本违宪之专断擅权；即刻实施官员财产阳光法案；撤销学术、教育机构尤其是大中小学的党团组织。

作者还呼吁，将天安门广场毛泽东独占的纪念堂改建为“华夏先贤祠”，列展华夏文明先贤志士；天安门广场每逢周末开放为Sunday market，还原广场的市民功能；中南海回归文物公园位置，不再为私宅与党派之用。

作者认为，如此前进下去，中国则可进步到开放报禁党禁，乃至于实现一人一张选票。总之，启动政改进程，明确宣示政改时间表，逐步抵达立宪民主、人民共和的良政境界。