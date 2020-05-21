澳大利亚政府要求企业卖货到他国 拒绝中国经济制裁恐吓

面对新冠肺炎全球肆虐，澳大利亚联合世界60几个国家要求调查病毒起源，却遭中国蛮横报负。为了避免受制于人，澳大利亚联邦政府贸易部长白明汉稍早呼吁该国企业，另觅其他市场。

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据联合新闻网今天报道称，拒绝中国经济制裁要胁 澳政府要企业把商品卖去别的国家。消息说，尽管中国以广大市场来作为威胁，澳大利亚贸易部长白明汉（Simon Birmingham）却不为所动。白明汉稍早呼吁该国企业，另觅其他市场。

据《悉尼晨锋报》（Sydney Morning Herald）消息，澳大利亚当局本周在闭门会议中建议商业团体与农业团体分散市场，提醒他们葡萄酒类与乳制品等关键外销产品面临的风险日益严重。据该报指出，自从澳大利亚主张派独立调查小组追踪武汉肺炎病毒，中国就开始打击澳大利亚的牛肉与大麦外销。澳国贸易部长白明汉指出，因中国祭出提高关税80%而受创的大麦业者，会另外找买家。

该报道引述根据彭博社（Bloomberg）的新闻，中国还将打击澳大利亚的葡萄酒、海鲜、燕麦、水果与奶制品。

面对与中国之间日益严重的贸易冲突，澳大利亚国安专家建议澳大利亚强化与印太地区其他强权的军事与战略合作，以对抗北京。

据麦格理大学（Macquarie University）老师拉维娜·李（Lavina Lee）建议澳大利亚与日本、印度和美国建立一套基础建设融资计划，与中国的“一带一路”倡议别苗头。她主张澳、日、印、美4国强化军事合作，抗衡并制止中国在本地区日益增长的影响力。