瑞幸华尔街复盘未料暴跌

中国企业瑞幸咖啡（Luckin coffee）在美国那斯达克（Nasdaq）停牌6周后，昨天恢复交易，但股价暴跌。那斯达克股市先前告知瑞幸咖啡，可能要摘牌下市。

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据中央社引述消息报道，瑞幸咖啡在美恢复交易，股价暴跌前景堪虑。瑞幸咖啡的美国存托股票周三跌到2.82美元，比4月6日收盘价下跌36%，成交量很大。4月7日，瑞幸咖啡就被暂停交易。

瑞幸咖啡于4月2日揭露部分员工在2019年前3季浮报多达3亿1000万美元销售额，之后就面临摘牌的可能性。瑞幸咖啡这周表示，那斯达克的挂牌资格认定人员判定，由于瑞幸揭露过去浮报销售额，应予以摘牌；但瑞幸打算在交易所听证会对此提出上诉。

瑞幸咖啡曾表示，正调查会计不当行为，上周还开除了执行长钱治亚及营运长刘剑。瑞幸目前尚未公布去年第4季财报及浮报销售额期间的修订后财务状况。据瑞幸咖啡董事长陆正耀昨天声明表示，那斯达克的决定令他措手不及，“那斯达克股市在调查结果出来之前，就要求我们公司摘牌，令人讶异。我深感失望遗憾”。

中央社说，在中国，瑞幸咖啡是美国连锁企业星巴克（Starbucks）的新兴竞争对手，为陆正耀和钱治亚于2017年创立，短短两年多开设超过4500家分店，2019年年底，在中国的分店数量就超越了星巴克。

据财经网站“市场观察”（Market Watch）引述独立股票研究机构Quo Vadis Capital总裁佐里迪斯（John Zolidis）说：“我们仍认为，最有可能的结果是让股票持有人归零。”他说：“浮报的事先搁一边，现有数据显示，瑞幸咖啡根本没有可行的商业模式。”他认为，瑞幸咖啡将因无法取得资金，不得不开始关店，而这会带来更多损失。据佐里迪斯指出：“这家企业扩张太快，靠促销吸引顾客，从未证明这在经济学上行得通。”