雷诺汽车准备关闭4家工厂的计划引发巨大反响

在新冠疫情的冲击下，许多企业遭遇重创。在这样的背景下，周三传出法国汽车制造商-雷诺汽车公司计划关闭法国的4个生产点的消息，引发一片哗然。

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雷诺汽车准备关闭4家工厂，同时停止5款车型的生产、重组业务，从而达到削减成本的目的。计划关闭的4个工厂分别为：坐落在巴黎大区的舒瓦西勒鲁瓦（Choisy-le-Roi）厂、以及布列塔尼铸造厂（des Fonderies de Bretagne）、西北部的迪耶普（Dieppe）整车工厂和巴黎附近小城弗林斯 （Flins）的整车装配厂。

根据《回声报》的报道，实际上，雷诺公司已在今年二月宣布了相关消息，但新冠疫情的爆发转移了人们的视线，此一事件未能引发更多关注。雷诺集团准备在下周五（5月29日）公布削减开支计划的具体细节。相关消息在法国引发巨大反响，各方政界人士纷纷做出表态。从执政党内部到反对派，以及工会组织或地方民选官员纷纷出面揭露雷诺公司的此一做法。

左右翼两大阵营的政界人士一致出面捍卫受到工厂关闭威胁的雷诺员工的利益。右翼党派要求政府提高声调，认为：作为雷诺集团的最大股东，捍卫集团员工的利益是国家的责任。左翼阵营也不乏抗议之声，纷纷揭露雷诺关闭工厂计划为“丑闻”、要求政府撤回贷款资助计划，同时收回在疫情期间发放给该集团的“部分失业补助金”。

总理菲利普周三在参院回答对政府提问时强调：我们非常重视、并坚决捍卫、保护在法国的工厂。经济与财政部长勒梅尔则表示：将重新考虑政府对雷诺所作贷款50亿欧元的承诺。实际上，法国政府所期盼的，并不是要求雷诺放弃重组计划，而是在重大的复苏计划中，更多地回应对环境和社会的期待。尤其着手开发受到政府支持的欧洲大型电池工厂项目，以及实现电动汽车本土化生产。