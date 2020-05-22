中国全国人大发言人：绝不接受任何滥诉和索赔要求

中国第十三届全国人大三次会议大会发言人张业遂，5月21日在新闻发布会上回答记者提问时表态称，我们绝不接受任何滥诉和索赔要求。

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张业遂在当晚的会上谈道，“这些议案对中国的指责毫无事实根据，而且严重违背国际法和国际关系准则，我们对这些议案坚决反对，将根据议案审议的情况予以坚定的回应和反制。”作为当下受到疫情影响最为严重的国家，美国国内已有超过162万人确诊新冠肺炎，并造成逾9万6千人死亡。与此同时，诸如封城等防控疫情措施也给该国经济造成了巨大影响。为此，美国国会内多名指责中国在疫情初期防控不当，并对疫情加以掩盖和隐瞒的议员在近日推出了诸如《2019年新冠病毒问责法案》等，要求为疫情对美方造成的影响向中方问责和索赔的动议。此外，美国国内多个团体还在诸如密苏里州和密西西比州接连对中国政府提起诉讼，声称中方“必须为全球新冠病毒大流行负责”，并要求赔偿。

对此，张业遂表示，“疫情发生以来，经过艰苦卓绝的努力，付出巨大代价，中国有效控制疫情，维护了人民生命安全和身体健康。中国本着公开透明负责任的态度及时向世卫组织及相关国家通报疫情相关信息，第一时间发布病毒基因序列等信息，获得了国际社会的广泛认可和好评。”他说，“这些是事实，事实就是事实，我们绝不接受任何抹黑与攻击。”张业遂称，“我注意到最近的一些媒体报道，我相信大家也都注意到了。”他续称，“这些报道表明，疫情在全球多个点出现，一些病例出现的时间线不断提前，相信随着时间的推移，有关情况会越来越清楚。”

张业遂强调，“病毒溯源是一个严肃的科学问题，应当由科学家和医疗专家进行科学研究，基于事实和证据得出科学的结论。通过转嫁责任来掩盖自身的问题，既不负责任也不道德，我们绝不接受任何滥诉和索赔要求。”他重申，“病毒是人类共同的敌人，战胜疫情需要科学、理性和团结合作，我们希望在这次抗击疫情的斗争中，理性战胜偏见，良知战胜谎言，多一些责任担当，少一些政治操弄，聚焦防控、加强合作，才能有效控制疫情，挽救更多人的生命。”

此前，参与推出《2019年新冠病毒问责法案》的美国会参议院司法委员会主席格雷厄姆（Lindsey Graham）则告诉福克斯新闻频道称，中国是这次全球大流行病的“最大赞助国”。“我百分之百确信，如果中国共产党没有欺骗的话，病毒不会传到美国来，我也百分之百确信，他们绝不会跟我们合作，除非我们逼他们这么做，”格雷厄姆说。据悉，目前尚不清楚他提出的法案具体将采取何种制裁形式。不过，格雷厄姆曾在接受其它电视节目采访时透露称，考虑以征收关税的方式进行制裁。他说，“让我们来向中国课税，把钱用来帮助那些在疫情中受到重创的美国公民。”