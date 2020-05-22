中国政府工作报告涉台部分为何未提九二共识

中国总理李克强在『政府工作报告』涉及台湾部分十分简短，提到两岸统一时没有使用形容词“和平”，也未提及“九二共识”。路透社评论，这一修辞的变化或许意味着某种政治变化。

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李克强在周五的政府工作报告中，涉台部分重申要坚决反对和遏制“台独”分裂行径，但不提“一个中国”原则，“一国两制”，“九二共识”等字眼，去年李克强在政府工作报告中特别强调，全面贯彻落实习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上的重要讲话精神，坚持“一个中国”原则和“九二共识”。今年涉台文字部分仅仅96字，敏感的“一国两制”、“一中”原则，被对岸视为两岸定海神针的“九二共识”都没有在报告中出现。

这是否意味着北京的某种让步呢？台湾学者、亚太和平研究基金会执行长林文程分析，北京可能认为“九二共识”已被污名化，此时再提既不合时宜也没加分效果，但未来不排除北京会再提“九二共识”。

但是国民党方面认为，李克强未提九二共识，这是因为大陆目前的重点是经济振兴和疫情防控，报告中没提九二共识不代表政策改变。但大陆专注经济振兴与疫情防控，对两岸都是好事。

根据路透社报道，一名了解两岸关系的台湾高官表示，李克强报告中涉台部分去掉了“和平”二字，并不意味着北京对台观念发生了重大变化。

民进党立委罗致政对自由亚洲表示，李克强的工作报告显然没有刻意提，在台湾现在不太能接受的“九二共识”或“一国两制”，他个人会从比较正面角度去看待。罗致政强调，如果双方“不谈什么、不去碰触什么”也是作为基础的话，这也是可以建立“互信”的开始。

台湾一些学者认为，对岸此次没有提九二共识，也没有提和平，显然对岸认为九二共识与和平有对应关系，这点值得深思。

不过，路透社报道也指出，尽管“和平统一”是中共领导人数十年以来的传统表述，中国也从未排除“武力解放台湾”。