人大22日晚公布“港安法”内容警方各区严防骚乱

据此间传媒报道，全国人大发言人于今（22日晚）公布关乎香港重大消息，主要是港版国安法内容，为此，网媒香港01报道，香港警方已经准备严阵以待，傍晚时分警察总部更向各大警区发通告，提醒他们留意区内中资机构的情况。其中旺角警区更向区内中资商铺发出劝吁，希望商家“积极考虑”尽快关门。

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纽约时报亦报道，北京单方面宣布引入香港版国安法，恐怕会再度挑起一如去年夏季以来的反修例社会运动。报道引述社运活跃分子、香港众志成员罗冠聪在面书的帖文指，“就最新形势，希望大家仍能支持众志，令我们在最危急的时候仍能延续国际战线血脉，战斗不息”。

而香港01报道指出，公民党区议员余德宝引述消息称，旺角警区助理警民关系主任向区内中资机构发出讯息，指“港澳办主任今晚会与香港政协代表，简介明天政协会议中会定立一条‘港版国安法’的条例”，称“有机会触动到香港的滋事分子作出对中资机构的袭击或损毁行动”。

该讯息呼吁有关机构特别是中资相关的商铺，留意店铺附近环境及可疑人士出现，如觉得不安全，应立即报案及尽快离开敏感地方。

讯息又希望商户“积极考虑”尽快关门，“免受波及而招致财物或其他的伤害”。

不过消息又指，警察总部今日傍晚时分，曾向各大警区发出通告，要求他们今晚多加留意区内中资机构及商铺情况，但没有实际指令，目的是希望各警区自行做好风险管理及人手调配等，是正常的“温馨提示”，但旺角警区却要求区内中资店积极考虑“尽快关门”应该是“过犹不及”。而有关“尽快关门”讯息亦在WhatApps群组广泛流传，引起巿民热烈讨论。

而警方接受查询时表示，旺角警区一直密切留意区内罪案趋势，并会透过不同渠道收集情报，包括互联网及媒体资讯。警民关系组人员亦会就涉及公共安全及治安事宜与警区内的持份者保持联络，共同努力维持治安。