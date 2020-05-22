北京庆祝战胜疫情放弃经济发展目标

面对西方国家初步控制疫情，多国仍在焦头烂额之时，中国政府总理李克强周五在全国人大开幕会上宣称中国模式应对新冠疫情“取得重大胜利”。与此同时，当局开始在人民大会堂勾勒一项捆绑香港民主派的“国安法”。

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中国是全球疫情首发国，也是第一个走出疫情的国家，但是，李克强总理承认，中国现在要面临的“巨大任务”是要在全球经济萧条的大背景下振兴经济。

李克强报告中称，中华儿女，在应对一场巨大的疫情中团结一致。李克强在持续一小时的政府工作报告中，在人民大会堂面对3000多名戴着口罩的代表，宣布抗疫取得“一个战略性的重大胜利”。

李克强称，“我们在武汉和湖北取得了决定性胜利”，武汉曾被封禁两个多月。不过，对来自外界的相关批评，尤其美国有关指责中国隐瞒疫情，致使造成新冠病毒全球大流行的批评，李克强置之不理。美国总统特朗普谴责说，“由于中国的无能，仅仅是中国的无能，造成这一全球性的大规模屠杀。”

对李克强来说，中国为这场胜利付出了巨大的代价，这也是必须付出的代价。李克强所指的代价是，武汉封城，湖北封省，全中国到处封禁，致使中国第一季度经济负增长6.8%，这在人民中国是空前的。

李克强承认，就业压力严重增大。最严重的迹象是，李克强没有提出一个全年的经济增长目标，他说，中国面对着一些难以预见的困难因素。

如果说中国政府没有了全年经济增长目标，但他宣布，2020年军费仍将增长6.6%，但这一增长也显露出另外一个经济困境，军费投入仅次于美国的中国，今年度的军费增长比去年减缓将近一个百分点。

新冠疫情还在全球肆虐，世界还在忙于应对，北京却趁着这一推迟的两会举行的机会，把自己的国安法强加于香港。香港去年爆发了持续半年之久的反送中运动，北京打算通过这一法律控制香港民主人士的活动。

香港民主派反应激烈，美国的反应也很激烈，指责这一法律一旦推出，对香港将是一场灾难。欧盟27国发表声明，要求北京尊重香港的高度自治。

加拿大、英国、澳大利亚三国发表联合声明，对北京准备向香港强加国安法表示严重关切。