外媒：港版国安法是香港的末日吗？

中国全国人民代表大会将审议有关香港安全的法案,受到外国媒体的严密关注和激烈评论。欧美媒体担心这一“香港版国安法”,将在香港实施维护国家安全的法律制度和执行机制,虽然目前还没有列出详细的法律条文,但会改变北京提出的“一国两制”政策,削弱香港的自治,而相对的资讯、言论自由将会更加艰难。

据台湾立场新闻的报道,《纽约时报》分两篇报道“港版国安法”纳入人大会议议程,在网上版的头条报道指出,这一法案的目的是打压反对派。名为“这是香港的末日吗?”(Is This the End of Hong Kong?)的分析文章认为,习近平是自毛泽东以来最专制的领导人,对于香港的抗争运动非常不耐烦,视为对中共政权的直接挑战,而香港立法会却迟迟未能为基本法 23 条立法。虽然新型肺炎疫情令抗争运动一度平静下来,但疫情稍缓,又开始出现街头抗争。文章指出,中共的举动将引来民主派人士反弹,甚至引爆更激烈、规模更大的抗争。且“港版国安法”将损害香港的新闻自由,而资讯自由流通正正是香港经济赖以成功的关键之一,可以想像,这将迎来新一波的外资以至香港人“逃亡潮”。

另据中央社报道,《华尔街日报》指出,这是北京迄今削弱香港自治最粗暴的举措,透过改写允许香港享有一定程度自治的“一国两制”,彻底控制作为全球金融枢纽的香港。在过去二十年,香港对中国的经济重要性已经降低,但北京此举仍会招来国际社会反弹,以及进一步削弱国际资金对香港的信心。认为:北京这次以历来“最大胆的举措”削弱香港自治,要把香港这国际金融中心全面控制。又指在去年香港大规模街头抗争后,中共要寻求全新的策略,以直接对付香港的异见派。报道还引述中国外交部昨晚(21日)向多名驻华大使發信解释这次举动,呼吁各国理解和支持,信件还要求大使回复。

约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)国际关係教授孔诰烽说:“北京选择了一条最具风险之路,不啻告诉世界《一国两制》已死,或名存实亡。对任何人而言,特别是美国,将很难再说香港仍保自治且还有指望。”

英国《卫报》也指,香港作为中国最自由的城市,强推国安法将会是一个转折点,尤其美国将可能重新检视香港的特殊地位。

BBC 的报道则以“国安法可能是香港的末日”(China security law 'could be end of Hong Kong')为题,指这势必会触發国际和香港强力反弹,几乎肯定会引發香港及海外示威行动。

美国有线电视新闻网(CNN)指出,相当于香港宪法的「基本法」,在第23条要求港府自行立法禁止叛国、分裂国家、煽动和颠复中央政府等行为,但香港于1997年回归中国后,23年来一直未能立法;港府曾于2003年推动立法,不过在引發50万人上街示威后搁置迄今,显然北京耐心已失。

此外,部分香港媒体披露,“港版国安法”主要防范颠复国家政权、分裂国家、恐怖活动及外部势力干预等4大项,其中恐怖活动为「基本法」23条所未包涵;而“基本法”23条所列7点内容中,叛国、煽动叛乱、窃取国家机密则是“港版国安法”没有的。

总部位于香港的《南华早报》认为,北京此举凸显中央政府几已对港府自行完成相关立法绝望,尤其时值当前敌视北京的政治氛围及香港内部严重对立。