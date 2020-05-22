日本官房长官称日中将就习近平访日进行沟通

日本官房长官菅义伟在22日的记者会上，在谈及中国国家主席习近平访日一事时表示“这是向国内外展示在地区和国际社会所直接面对的问题上日中两国将共同承担责任的机会，我们的这种想法没有改变，我们将视与此关联的整体情况，展开日中间的的沟通。”

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中国全国政协十三届三次会议新闻发布会20日下午在北京举行。大会新闻发言人郭卫民在回答日本电视台记者提问时表示，习主席访日是中日两国的重大事件，两国政府、两国人民都高度关注。关于习主席对日的国事访问，中日双方都认为，要确保此次访问在最适宜的时机、环境和氛围下成行，要确保访问取得圆满成功。双方一致同意，继续保持沟通和交流，为推进双边关系进一步发展共同做出努力。

郭卫民指出，在这次抗击新冠肺炎疫情的过程中，中日两国相互支持、友好合作。中国发生疫情以后，日本官方和民间各界纷纷伸出援手，积极支持中国人民的抗疫斗争，“山川异域，风月同天”的美好诗句在网上广为流传。

他说，当疫情在日本出现后，中方在做好国内应对疫情工作的同时，也及时向日方提供医疗物资援助，开展了各方面的合作，也有很多很生动感人的故事。

习近平原定今年春天访日，但是由于两国新冠疫情蔓延，菅义伟曾在3月5日的记者会上指出：2月末中共中央政治局委员杨洁篪访日时，双方就此坦率地进行了沟通，双方将在此基础，继续进行沟通。菅义伟指出：双方现在都以防止新型冠状病毒肺炎的蔓延为最优先的课题，因此习近平主席的国事访问，决定在对双方来说都合适的时期实施。表示对习近平对日本的国事访问的日期双方还将进行具体的调整。

目前中国新冠疫情已经基本得到控制，日本的疫情也向收束的方向发展，中国的“两会”也从21日开始举行，习近平对日本的国事访问再次进入日中的议事日程，但是由于围绕新冠疫情中美激烈对抗，日本支持美国有关“病毒起源于中国”的说法，并在18日-19日召开的世卫大会上积极支持台湾以观察员身份参加世卫大会，使日中关系增添了变数。