欧盟要求中国尊重香港自治 英澳加指国安法破坏一国两制

在北京决定在香港强行推出香港版“国安法”之后，欧盟要求中国尊重香港自治地位。英国、澳大利亚、加拿大周五对此表示严重关切。

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在北京将推出香港版的“国安法”之后，欧洲联盟27国星期五发表声明，要求中国遵守香港高度自治的地位。

英国、澳大利亚、加拿大三国外交部长发表联合声明指出：北京在香港强行推出一个这样的法律，没有香港人民以及香港立法机构的直接参与，很明显形同破坏了保障香港高度自治法律地位的的“一国两制”。

欧盟外交最高负责人何塞·博雷利代表27个成员国表示，欧洲联盟对维护香港高度自治地位非常重视，这完全符合香港基本法以及国际承诺。他补充说， 欧盟希望香港在一国两制的原则下，持续地保持稳定和繁荣。

英国澳大利亚加拿大三国提醒北京，为香港基本法奠定法律框架的英中联合声明预告，自由权利，包括个人自由和新闻自由，集会和结社自由，以及其他相关的权利都应包涵进香港的法律中。

加拿大总理特鲁多在新闻发布会上表示，我们长期以来一直呼吁北京当局与香港人民进行真正对话，降低紧张情势。特鲁多表示，加拿大将继续关注香港局势。

欧盟表示，将严密注视香港情势演变，欧盟认为，最好的办法是经过民主辩论，征询各党派意见，遵守香港基本法保护的言论自由的框架下，就香港安全问题立法。一方面这是基本法第23条预计的，同时也保护了香港的一国两制赋予的高度自治。