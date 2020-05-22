民主派：港版国安法等同香港已经完蛋

就去爱经过人大宣告将会绕过香港立法会订立“港版国安法”后，民主派多名议员21日晚上召开记者会，形容“一国一制正正式式在香港落实”。民主派会议召集人陈淑庄直斥，北京此举是向国际展示，一国两制、高度自治已被破坏如无物，她寄语港人要坚强：“我们不能够这样子就被打残！”而公民党的郭荣铿议员则告诉纽约时报：“香港已经完蛋。”

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陈淑庄指出，基本法列明由香港自行立法、本来就已极具争议的23条，如今竟然在绕过立法会下，由北京为香港度身订造“港版国安法”，犹如“圣旨加诸香港人头上”，亦反映北京完全没有吸取2003年和去年反送中的教训，做法非常不智，并象征“一国一制正正式式在香港落实”，同时向国际社会显示中共根本是视人权、自由为眼中钉，要逐样除掉。

陈续指，今年还会否有立法会选举是未知数，但她寄语港人也要在不民主的选举制度下，充份显示港人会如何投下手中一票，捍衞香港的核心价值和民主自由。

民主党主席胡志伟形容，北京今次做法“代表中共决定‘揽炒’香港，所以不必要再屈香港抗争者揽炒，它（中共）打开了揽炒的序幕”。胡提到，今次“港版国安法”的“最辣”之处在于完全由北京定义什么人要被逮捕，这无异是人治做法。

公民党党魁杨岳桥指，北京“用更恶的法弥补恶法的管治失败”，显然未有吸取反修例教训，他担忧今次以国防之名，借基本法附件三引入“港版国安法”如“打开虫洞”，日后不知会再有什么法例再被引入，而且会变得轻而易举。

法律界议员郭荣铿指出，“走到这一步，一国两制今日正式被取消”，并相信中共不会就此停步，“极权永远觉得自己唔够权力，觉得永远控制不够”，继续将所有恶法透过所谓附件三，完全违反基本法下直接颁布。他续说，香港亦将会失去作为国际城市的角色，相信香港政策法亦可能被取消。

有记者问特首林郑月娥在港管治是否已全无角色，陈淑庄笑言：“形容得非常之好”，并指在两办发声明后，基本法第22条如何被扭曲，中央权力不停无限僭建，看不到林郑仍有管治香港，只需“听话”，否则“特首都没得做，她其实可以消失”。