港版国安法美议员迅速反应提案制裁执法者及相关银行

民主党参议员范贺伦最近提出两项议案，一是严格监控中资在美上市公司，而是针对最新的港版国安法，俨如“反华”的急先锋。

中国官媒21日晚报道今届人大将类此大陆颠覆国家法的“港版国安法”放上议程，堵塞香港一直以来因未能就基本法23条立法而呈现的国家安全漏洞，由于此法势必严重剥削香港的一国两制以及危害港人人权及自由，美国国会议员罕见地作出反应，根据华尔街日报报道，一项由跨党派议员提出的议案，将制裁执行港安法的中国官员，以及惩罚与相关个体做生意的银行。

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报道指，参议院民主党议员范贺伦（Chris Van Hollen）以及共和党的杜美（Pat Toomey）表示，他们正在草拟有关的提案，目的是保护香港的人权以及向中国施压维护香港的特别地位。他们说，星期四的发展（人大讨论港安法）使得立法程序趋向紧急，他们将要求参院领袖开快车对提案采取行动。

范贺伦说：“我们将对参与中国对香港非法打压的个人实施惩罚。”他又认为北京的行动是“公然违反”中国与英国之间就维护香港自由和自治所达成的协议。

杜美则形容中国的行动是“非常，非常令人深度困扰”。

美国是香港最大的外国投资者之一，去年爆发的反修例运动使得香港逐渐成为华盛顿与北京之间更为显著的摩擦点，中国因此指控美国干预内政。

在此之前，美国总统特朗普说，北京的计划详情目前尚未清晰，但承诺如果中国继续其部署，美国“将予以强烈的应对”。国务院则警告北京不可贸易行事，否则将危害香港的自治到美国不得不采取行动的地步。

国务院发言人奥塔格斯（Morgan Ortagus）说：“一旦实施任何不能反映港人意愿的国家安全，将只会造成高度的动荡，而且将面对美国和国际社区的谴责。”

国会对港安法的反应也是快速和沸腾，参议院多数党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）说：“这是完全不能接受的。我过去数个月已经强调，北京持续的打压（对香港）只会促使参议院更关注于重新审核美中关系。”

今次针对港安法所提出的制裁提案，打击的对象显然较之前的提案更为广泛。制裁的对象包括参与或执行任何足可危害香港基本法法律的个人或个体。这些被制裁的对象包括执行港安法的官员，以及与相关个人或个体有显著生意往来的银行。