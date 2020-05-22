美上市中资企业陷除牌危机之际又一公司被指造假

美国参议院日前以大比数通过一项法案，根据彭博通讯社的报道，该法案可能导致类此阿里巴巴以及百度等有中资背景的企业被要求除牌。在此同时，一家在美国上市的中资公司GSX Techedu（跟谁学教育科技公司）被指业绩造假，这家专门发展上网教学软件的GSX公司虽然发表声明否认有关指控，但该公司的股价本周初一度下跌16%。

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由参议院共和党议员肯奈狄（John Kennedy）以及民主党议员范贺伦（Chris Van Hollen）联名提出的议案，获得全体议员的同意而通过。在此法案下，所有在美上市的公司需要证明他们并不受到任何的外国政府的操控。

美国国会议员对数以亿计的美元流入中国大规模的企业感到高度关注，这些投资很多来自退休基金和大学基金。议员们尤其关注美国的资金资助中国发展领导地位的科技，包括人工智能以及大数据运用等。

肯奈狄议员在参议院说“我不想国家卷入一场新的冷战”，只是希望中国也能按照规矩做事。

参院通过上述法案之后，在美上市的中资企业股价偏软，虽然纳斯达克指数总体上有所飙升。

在此同时，美国一家专门以沽空上市公司赚钱的投资资讯公司浑水公司（Muddy Waters），在成功“狙击”有中资背景的“瑞幸咖啡”（Luckin Coffee）公司之后，本周再发表报告指，GSX的业绩掺水，不少客户只是虚构的“机器人”或“人头”（robots or bot）。

再纽约上市的GSX在报告发表之后，隔夜场外股价下跌7.4%，交易初段一度下跌16%。这是浑水公司在过去4个月第6次对GSX发表利空的报告。

GSX创始人兼董事长陈向东在一项声明中否认浑水的指控，指“（浑水）报告内容含有不正确及时序错误的资讯”。陈在另一项声明中，发表公司用户网址的技术性信息，并且强调公司继续赚钱，拥有正面的资金流。

浑水公司早前对“瑞幸咖啡”的业绩发表利空报告，并且披露一连串公司的内部丑闻，瑞幸咖啡被逼在上周撤去公司执行长以及营运总监的职务。

正值瑞幸咖啡造假风波之际，日前路透引述消息人士指，纳斯达克将公布对首次公开发行（IPO）的新限制，新规要求企业集资规模2500万美元，或上市后市值的四分之一，亦要审计公司确保上市企业财务资料，要符合国际会计标准。