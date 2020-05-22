2020年中国军费预算预计增长6.6% 胡锡进：相信绝大多数人支持

自北京方面消息，2020年中国国防预算与去年相比预计增长6.6%，达到1兆2680亿元，约为台湾军费预算的15倍。就这一消息，《环球时报》主编胡锡进评论称，“中国今年军费计划增加6.6%。我相信绝大多数中国老百姓都支持这一增长。因为人们看到美国的对华战略施压在增加，中国需要进一步巩固国防，抵御战略风险。”

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第十三届中国全国人大第三次会议5月22日在审查中央和地方预算草案时公开了以上数据。路透社的报导指出，尽管一季度中国经济比去年同期相比下降了6.8%，且新冠肺炎疫情给中国及全球经济带来的负面影响正在持续发酵中，中方的国防预算增长则仍在升高。对此，来自澳大利亚麦考瑞大学（Macquarie University）研究亚太安全问题的吉尔教授（Bates Gill）分析称，“中国国防预算今年预计增长6.6%不是一个小数字，或是其来年国民生产总值（GDP）增长的数倍”。

中央社的报导则提到，陆方2019年国防预算为1兆1900亿元，较2018年成长7.5%，成长幅度比当年GDP增长6.1%要来得多。报导指，台湾今年的国防预算为逾3512亿元，约为大陆今年国防预算的1/15。对此，《环球时报》英文版当天上午率先发出报导，试图向外界强调今年国防预算成长适度且有其必要。报导称，在过去30年，中国的军费支出与GDP的比率一直保持在2%以下，但美国这样的主要国家，近年来却一直将这个比率保持在3至4%。该报导还引述中国军事专家宋忠平的话称，尽管疫情爆发带来经济冲击，但中国仍可为军事发展提供足够的资金；与去年相比，今年成长6.6%并不是显着的放缓，这是非常正常的。

宋忠平扬言，中国正面临国家安全威胁，包括那些紧邻中国和非传统安全领域的威胁；与这些威胁相比，中国的军费远远不够。中国需要适度的军事预算成长来支持国防，否则中国的经济成就可能会丧失。报导亦称，在中方看来，中国军事预算持续成长之际，正值美国变得越来越激进，并在南中国海和台湾海峡等地区对中国进行了多次军事挑衅。这两个地区都成为了热点，军事观察家说，这有可能升级为实际的军事冲突。报导还引述一名不愿透露姓名的大陆军事专家表示，中国对国防的需求巨大，这是军事预算的关键因素。

对此，曾在近日扬言中国需要在短时间将核弹头扩大至千枚的胡锡进也通过微博表示，“今年因为出了新冠疫情之灾，形势特殊，然而做出低于前年8.1%、去年7.5%的6.6%国防预算增幅，表明了中央政府对今年经济实现正增长是有信心的，尽管总理在政府工作报告中表示，今年不设GDP增长目标。”他说，“这个世界进入了冷战结束以来前所未有的动荡时期，对美国近乎‘翻脸’的战略打压，我们无论怎么应对都会利弊相兼，难言完美。然而有一点是非常清楚的，那就是这个时候需要执政党和政府表现出领导力，需要全国人民高度团结，需要这个国家构建起对美长期博弈的耐力。”

胡锡进续称，“我们不能没完没了地说各种‘假如’，不能怨天尤人，我们需要坚定地从现实出发，用我们的意志、力量和智慧瓦解从美国咋咋呼呼刮过来的黑压压的乌云。”此外，中国全国人大本次大会发言人张业遂21日向媒体强调，中国不存在所谓“隐性军费”问题。他称，根据《中华人民共和国预算法》，每年国防预算都由全国人大审查批准。从2007年起，中国每年都向联合国提交军事开支报告。他说，“钱从哪里来，到哪里去，清清楚楚，不存在什么‘隐性军费’问题”。

张业遂亦称，从世界范围看，中国国防费占国内生产总值的比重多年保持在1.3%左右，应该说大大低于2.6%的世界平均水平。如果与第一大军费开支国相比，2019年中国国防费总量只相当于它的四分之一，人均只相当于它的十七分之一。