中国海外公民一票难求 有国难回 民航局官网炸锅了

这一波全球肆虐的新冠疫情害了许多在国外学习、工作、旅游的中国人，他们眼见着别的国家一个个把本国公民接走，祖国还在搞“五个一”，大幅限制班次，班机奇缺，飞机票涨到天价，有些人已陷入困境，还在无望地等待。

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5月13日，中国民航局下发了一份关于国际航班计划编排和机票预售的最新通知，该通知要求，各航司必须提前一两个月申请国际航班预先飞行计划，合理控制国际机票预售数量，尚未复航的航空公司不得在批准复航之前预售国际机票。其中有这样的内容：“安排航班，并提前向民航局运行监控中心申请预先飞行计划，具体为，5月份申请6-7月份两个月的预先飞行计划；6岳父，申请8月份的预先飞行计划；7月份，申请9月份计划；此后月份以此类推。”这意味着，执行三个月之久的“五个一”国际航班政策，至少会执行到10份。

中国民航官网炸锅了

一位在美国哈佛大学访问的教授告诉本台，许多等待回家的，等待了三个月，盼来的就是中国民航局这么一个通知。这个通知的内容意味着，执行了三个月的“五个一”政策，即：一航空公司，一个国家，一条航线，一周，一个航班的规定将继续执行，这一政策据指可能至少执行到10月份。许多人想回家的想法落空了。

“五个一”政策，把大量的海外留学生，华人华侨挡在了国门之外。一位网友计算，按照“五个一”，整个4月份，中国从全球共接回3000名左右留学生，而中国在美留学生就有40万。

中国民航官网上一片骂声，一位网民写道，“在外正常留学、访学到期不能回国吗？国内航班都不开，几百万在外的留学访学人员，只开了几次包机接了几百个人回去，大肆宣传了祖国欢迎回去那么就，剩下的几百万呢？”

“当初本着为祖国着想不给祖国添麻烦的想法，让祖国缓一缓会有机票的，结果直接五个一，怎么的，我们这些老实人就换来这种处理方式？”

票价暴涨，有一位网民质问：“同一出发地，看香港的票价和内地的票价，心脏病都要看出来来了，到底谁姓资，谁姓社？”

“去年香港闹港独的时候留学生在海外为祖国加油打气，…那时我们拿着五星红旗呐喊的时候是有多自豪，可是现在想方设法不让留学生回国……经过这次，让多少留学生寒了心？会有多少留学生动摇毕业回国报效祖国的心呢？”

“为了不给祖国添麻烦，所以3月份好好的呆在英国，现在都快6月份宿舍也要到期了，流浪街头吗？6月份一张机票也买不到，好不容易看到7月份的，要4万一张票，那我还不如坐大使馆包机的3万一张的，至少5月份就可以回家，可是大使馆是怎么审核人的啊。”

“民航局，看清楚，是持有中国护照的人民要回家，不要装瞎子了!”

众人怒火冲天，中国民航网关闭了评论。有人说，骂民航局有什么用，“五个一工程”又不是民航局能最终决定的。

不能学学印度么

海外中国人等了好久了，除了英美一部分面临严重困难的特殊留学生群体，包括小留学生群体，在中国使馆安排特别包机被接回外，四五月份，针对即将毕业的留学生及签证快到期的人群，在驻外使馆协调下，美国及加拿大都安排了特别商业包机。但留学生回国的状况仍然没有缓解。

根据全球留学频道，一些通过其他渠道购买的提前预售的机票，如果不在“五个一”计划内，都只是航空公司的单方面计划，未得到这个民航局批准的预售航班，还有可能取消。例如大韩航空和韩亚航空5月份虽然计划很多航班，但最终因为“五个一”政策影响，只保留了一条。

就这样，留学生已经算是得到优待的了，至少还得了大使馆的“健康包”。一个真实的情况是，滞留海外的中国公民，留学生只是其中的一部分。中国商务部有个统计，截至3月底，除了143万留学生，至少还有744000中国公民在海外生活工作，这些人群中许多从事建筑工程及贸易，海员，打工者，还有在全球各地进修或者访问的学者和他们的家属。他们既找不到回回的渠道，还因为经济原因受困，问题越来越严重。

网易有一篇署名航空之家乔善勋的文章，题为“撤侨航班价格越是美国的2.75倍，我国航班政策限制调整迫在眉睫”对各国撤侨价格做了详细比较，指出“没有对比没有伤害”。航班极少，中国包机的机票价格让人望而生畏。由于中国航空公司制定的“市场价格”机票，在全世界看来都是最昂贵的，撤侨航班价格大约是美国的2.75倍，多数人难以承受。甚至还有十万+的天价机票。

许多海外公民急于回国是“避疫”吗，没那么奢侈，是像有些人说的“逃毒”吗，更是无理指责。他们要回去与现实的经济困境有极大关联，各国防疫，停工停产停学，许多在外进修上学的，学校关闭，在外打工的，失去了收入来源，租房快到期，经济问题严重，有网民质问，“祖国怎能见死不救？”

前面提到的那位学者还告诉记者，与他同校访问的一位印度学者滞留后，非常焦急，但是上周，印度政府派来包机，接走了包括他在内的一批印度公民。这位学者感叹地告诉记者，有人说，中国是大国，人多，接不了，那人家印度一点也不比中国人少，还没有中国那么富，人家怎么能够接走自己的侨民呢？而且印度在海外的居民规模也非常庞大，不是天天讲“大国担当”吗？这叫个什么担当？

且不要说欧美各国早期在武汉爆发疫情后的撤侨行动，疫情泛滥全球，导致各国航班削减之后，欧美各国安排各类撤侨班机，只要愿回国的不会让长期滞留在国外，印度的撤侨行动也很惊人，收费也很合理。

据报道，印度目前开始世界范围的撤侨行动，第一批回国的规模就高达20万人。印度还正在通过空运和海运多渠道，将在中东等地工作的印度公民接送回国，据指，这将是印度启动的海湾战争以后最大规模的撤侨行动，仅仅由政府组织的撤侨人数就超过五十万人。

有网友问：至少可以向印度学习，祖国完全有这个能力。