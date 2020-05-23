九二共识 有何玄机 李克强不提 汪洋重提

中国总理李克强政府工作报告涉台部分不提“九二共识”引起各方议论，中国全国政协主席汪洋21日做政协报告时也未提，23日他忽然要“坚持九二共识”，这里面到底有什么玄机？

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23日，中国政协主席汪洋在”民主党派“民革、台盟、台联界委员联组会上称，”当前台海形势更趋复杂严峻，但两岸关系基本格局没有改变“。他还说，要坚持九二共识，坚决遏制台独。但是汪洋在政协开幕上，也未提到”九二共识“，也没有传统的”和平统一“措辞，只表示”深化同台湾岛内有关党派团体、社会组织、各界人士交往“，似乎对体现一个中国原则的”九二共识“不抱指望了。

李克强22日政府工作报告涉台部分也未提及”九二共识“及”和平统一“。李克强的措辞是”坚决反对和遏制‘台独’分裂行径“，”促进统一“。

”九二共识“是自2012年以来历届中国政府工作报告不可或缺的表述，至于”和平统一“一句中的形容词”和平“北京已使用了多年，尽管北京从来也没有放弃武统。

民进党人蔡英文首次当选总统后，北京曾明确传达出习近平的威胁，称“九二共识”是两岸和平的“定海神针“，蔡英文如不承认，将会”地动山摇“。“九二共识”指的是1992年两岸在敌对数十年后举行的历史性会谈，用蔡英文4年前就职典礼上的相关演说表述：那次会谈达成若干的共同认知与谅解，她尊重这个历史事实。之前的马英九政府则强调那次会议获得了一项共识，简称“九二共识”，这一共识的核心就是“一个中国，各自表述”，它为两岸关系留下了一个很大的空间，在台湾，重心在于“各自表述”；在北京，“九二共识”就是“一个中国原则”。

模糊“九二共识“或者不接受”九二共识“一直是民进党的基本立场。但是蔡英文两次就职总统典礼，前后四年之间，第一次就职时以巧妙的方式提到九二年发生的那一历史事件，暗示“九二共识”。蔡英文提到两岸“既有的政治基础”的几个关键元素，第一个就是“1992年两岸两会会谈的历史事实与求同存异的共同认知，这是历史事实”。

但今年5月20日的总统就职大典，蔡英文干脆不提了。蔡英文的立场变得强硬，其实从去年习近平发表对台讲话，欲向台湾施加一国两制时凸显出来，台湾严正拒绝”一国两制“以后，“九二共识”已经共识不存了。台湾的立场逐渐强硬也与蔡英文担任总统后，北京对台打压、不断在国际上排挤台湾，军舰战机不断威胁台湾有重大关系。

蔡英文这次就职典礼关于两岸表述不提1992年两岸破冰会谈，而是明确而强硬地表示：“我要再次重申‘和平、对等、民主、对话’这八个字。我们不会接受北京当局，以‘一国两制’矮化台湾，破坏台海的现状，这是我们坚定不移地原则”。才因为的八字原则，可能北京一个字都不愿意听。

李克强在政府工作报告中不提“九二共识”引来广泛揣测，在台湾方面大致有几种看法，有的学者分析北京可能认为九二共识已经污名化，现在提不合时宜也无加分效果，但不排除北京再提；在野的国民党则认为大陆目前专注经济振兴与忙于防疫，没提九二共识不代表政策改变；如果说民进党政府不认为这意味着北京对台观念发生了重大变化，民进党立委罗致政则认为李克强没有刻意提台湾不能接受的“九二共识”，他个人比较正面看待。

不过，亲北京的舆论则更倾向于这是北京更强硬且不对对岸抱任何希望的表示。『多维』称：“当‘九二共识’已经从两岸的表述中退场，幻想没有‘九二共识’仍可‘对话’的蔡英文应该能从本次的中国政府工作报告中看到中共的决心”。

仅仅一天之隔，汪洋又提“坚持九二共识”，为什么？难道中共似乎意识到了在台湾还有一股坚持“九二共识”的政治力量，这就是本次大选饱受“九二共识”拖累并对九二共识提出重新检视的国民党？或者施展传统战略，“统战”仍然不能放弃？

至于北京对台湾当局的强硬立场，很难看出会有改观的可能。但是北京能强硬到什么地步呢？现在，北京对台强硬的理由似乎越来越多，其一，美国对台湾的支持力度越来越大，不光是军售，这次蔡英文就职时，美国国务卿蓬佩奥就直接发来贺电，并以台湾总统称之，这是中美关系几十年来罕见的事件；其二，台湾对北京任何“矮化”台湾的举动都不能接受。

如果说北京对香港的打压愈来愈严厉，甚至直接替一国两制的香港立法，不少观察者的感觉，北京对台湾恐怕越来越无能为力，这无疑与北京在当今世界的孤立处境有极重大的关系。

中国全国政协主席汪洋重提坚持九二共识