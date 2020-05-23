北京强行推动香港版“国安法”，“这是针对香港民主力量最严重的攻击”。法新社报道说，这几乎是香港民主人士一致的认同。他们决心再次涌上街头，表达他们的愤怒。

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借中国全国人大年会之际，全球卷入新冠疫情尚未脱身的时候，北京提出的这一法案，旨在禁止“叛国、颠覆和分裂行为”，星期五将之递交给“橡皮图章”---中国全国人大会议“研究，表决”，像中共每次提出的方案一样，全国人大将统统举手通过，结局几乎是注定的，尽管这一法律未来造成的灾难是难以预见的，不仅仅对香港，也对中共政权本身。

北京政权为什么在这样一个时刻，在香港刚刚从疫情中走出，持续半年多的反送中被疫情斩断，香港局势难得平缓的时候？有人批评北京这样的做法是在故意纵火，在挑唆：“来啊，你们来啊!”。观察人士认为，北京对那场百万港人上街的巨大抗议，持续数月的反北京行动记忆犹新，他们推出这样一部法律，已经谋划多年了，2003年，23条立法失败，2019年，反送中条例引发一场灾难，立法失败。北京这次要不顾基本法香港法律香港制定的基本原则，要给港人头上安一把悬剑，并且派出安全机构派驻香港。

有分析说，几年前香港铜锣湾书店事件，五位店员悉数被北京公安偷偷劫持，此黑社会手段遭致全球抗议，北京这次要把自己的国安法强加于香港，从此可以明目张胆地在香港抓人，或者下令林郑当局抓人了，再也用不着偷偷摸摸？

但是北京光想着自己如何控制香港民主风潮，不计后果，不管香港是否毁灭，也不管香港的毁灭最终是否反弹到北京头上，玉石俱焚。

香港民间人权阵线召集人岑子杰对法新社强调，中共动用了一颗从未使用的原子弹来摧毁香港。这位民阵负责人，在去年反送中高峰期，曾经连续几次呼吁百万香港人上街抗议，七百多万香港人，有好几次，他们中的百万人，甚至两百万人上街抗议，启动了一场持续数月的抗议北京的运动。

对香港青年民运领袖、2014年“雨伞运动”的象征性人物黄之峰而言，北京的手段专门针对香港民主派而来，“北京想让香港的批评声音害怕、闭嘴”。国际大赦组织则认为，这一香港版“国安法”对香港法制社会简直就是生与死的威胁。对于这座自由城市的人权发出了一个很险恶的信号。

北京威胁香港，向全国人大递交香港版“国安法”法案，国际投资者害怕，星期五，这座著名的国际金融中心，股市暴跌5℅。

香港人在1997年回归中国大陆之前很担心失去自由，许多人纷纷移民。为了让这座当时对北京经济发展、融资绝不可少的国际金融都市顺利回归，稳定人心，前中共领导人邓小平向英国庄严承诺，香港回归后保持高度自治，保持资本主义制度50年不变。中英两国签署联合声明，为香港基本法奠定基本框架。

但是，北京政权愈来愈迫不及待地侵蚀香港的自主地位，引起港人的反感和深刻的担忧，2003年以来，面对北京不断加大对香港的控制，香港民主运动规模也越来越大。

星期五，北京政权交由全国人大的这一香港版“国安法”，目标很简单，摧毁香港日渐壮大的民主运动。

黄之峰和香港其他的民主人士表示，北京决定强行推出香港版“国安法”，让中国全国人大表决，就是为了撇开香港立法会。民主人士丝毫不能相信的香港特首林郑月娥周五表示，她已做好了与北京中央全面合作在香港实施这一“国安法”的准备。

香港版国安法不仅香港人担心，民主社会也非常担心。美国国务卿蓬佩奥警告，北京绕开香港立法会强行推出自己的法律，对北京自己承诺的一国两制是一个致命打击。“美国强烈敦促北京重新考虑其灾难性的议案，遵守其国际义务，尊重香港的高度自治、民主制度、公民自由，这些是根据美国法律维持其特殊地位的关键。”欧盟也发出呼声，希望中国“尊重香港的自治”。

过早地预言结局是不合适的，但是关于这部国安法在香港将起到的作用，预言全都是是黑色的。不少分析人士指出，国安法进入香港，香港的末日恐将来临，国际金融中心的地位不保，可以想象，那些为保卫香港自治地位付出巨大牺牲的百万香港青年的命运。在北京限制了他们的自由后，他们会让北京高枕无忧吗？