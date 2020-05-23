反华比赛谁更硬：拜登要美国领导全球就香港国安法谴责中国

在美国民情反华情绪日益高涨之下，今年总统大选中国问题成为重要议题，而且为了争取民意，两党总统候选人大打“反华牌”，人大日前宣布将绕过香港立法会直接为香港制定一套国家安全法，更为候选人制造了反华火药，民主党总统候选人拜登22日接受CNBC的专访时表示，如果中国在香港实施国安法，美国必须领导全球谴责中国。现任总统的共和党总统候选人特朗普则在21日表示，如果国安法在香港实施，美国必然将有强烈的应对。

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拜登在专访中说“我们必须呼吁全世界谴责他们（中共）的行动”，拜登又批评特朗普对中国人权问题的“缄默”，“令全世界人民绝望”。拜登说：“这样子只会鼓励流氓恶棍以及独裁者，而事实上，我认为总统对这些人有某种程度的好感。”

根据路透社报道，中国已迅速成为美国总统大选的焦点，特朗普和拜登在11月3日投票日之前，迄今已经花了数以百万计的金钱针对对手的中国记录。路透的报道又指，特朗普则利用美国大众普遍对中国处理武汉首发的新冠状病毒疫情的不满，作为他的精选主题，并且批评拜登对北京的立场，将不如总统本人之强硬。

不但如此，特朗普早前更在推特发文，指控中国大规模炮制假消息，目的旨在帮助“沉睡”的拜登登上总统宝座，从而可以继续故态复萌对美国予取予携。此外，根据Politico最新所进行一项民意调查显示，自从今年1月以来，美国选民认为中国是美国“敌人”的百分比，已经增加了11个百分点至31%，而认为中国是美国盟友或朋友者，则下跌了9个百分点。认为中国是“不友善”但也非敌人者，则大约维持在30%左右。

Politico报道，美国在饱受疫情的困扰下，特朗普的竞选班子已经花了数百万美元对病毒根源国的负面宣传，并同时抨击拜登对中国软弱。