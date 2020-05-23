反美公号至道学宫也被封号了

号称“有思想的人都在这里”的公众号“至道学宫”，自我介绍，创立至道学宫“是为了正本清源，复兴弘扬正统的华夏思想和文化。”文中有不少反人类思想。网民根据其文章的阅读量推测，聚集的“有思想”的粉丝应该在几百万至一千万之间。

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公号至道学宫存在了好几年，这次被腾讯封号的导火索是一篇引爆网络的诅咒美国的文章『濒死：美国沉没』。

网络上咒骂美国的很多，这一篇据说“超级引爆网络”，大约文章恶心到连审查官终于也不能忍受愚弄？或者用这种愚蠢的方式去攻击美国，反而在帮倒忙？终于被封号了! 叫好的人不少。

文章称美国隐瞒死亡人数，称事实上美国死于新冠病毒的人数起码超过一百万人，尸体堆积如山，无法处理，最后，“美国把这些尸体，做成了冻肉”。做成“人肉汉堡包，人肉热狗，给其他的美国人吃掉了”。“美国人吃人肉是传统。它们也就是最近几十年才不吃”。

明明是反人类谣言，跟着甚众，阅读量达到几百万。但也有网友很愤怒：“你可以反美，但不可以反智”。

至道学宫在另外一篇文章中将外国人称为“红毛鬼”，还自称“龙族”，不知道我们中国五十六个民族里什么时候又加了这么一个民族。要“夺回龙族全球统治的天下正统”。

网上介绍，至道学宫的创始人号称白云先生， 本名姚玉祥，南京人，曾做过证券和期货，后来自己开公司，专门搞“国学教育”。公号至道学宫，也已创立好几年了。

北京学者荣剑发推评论，至道学宫“这个垃圾公号据说拥有上百万粉丝，商业价值上千万，它的商业价值是靠一大批脑残粉的智商税堆起来的! ”他批评那篇编造美国人把尸体做成汉堡的“烂文”，“这类反人类的谣言居然阅读量超百万，打赏数万元，人性之愚之残之恶，可见一斑!”

有人感叹，“一个满口假话的骗子公号，居然生存了这么久，人家有些不顺眼的文章，一出来立马就被屏蔽了。”