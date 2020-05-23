反送中后港人赴台居留人数增加 去年突破5000人

台湾内政部移民署统计，去年赴台居留的香港人突破5000人，近年港人赴台居留定居有增加趋势。中国全国人大28日将审议“香港版国安法”授权案，台湾移民局称“不排除未来港人赴台居留会持续增加”。

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台湾移民署称，去年赴台居留的香港人达5858人，较前年增加。自爆发反送中运动后，从去年9月起至今年3月，每月港人居留人数均超过600人，较往年同期多。台湾移民署指出，近年港人来台居留定居有增加趋势。

中国全国人大28日将审议“香港版国安法”授权案，通过后，人大常委会最快6月底着手立法。由于法案明定国安机关将在港设置机构履职，外界质疑，此举将使香港“一国两制”荡然无存。

香港近年来人口外移再度增加。《中央社》援引香港学者分析，这与香港近年来政治争议有莫大关系，特别是雨伞革命及反送中运动后气氛低迷，加上对社会现状不满及生活压力太大，都是主因。香港艺人黄秋生近日也在脸书透露准备入籍台湾。

根据台湾内政部移民署统计资料显示，去年香港居民赴台居留人数突破5000人，共有5858人，较前年的4148人增加，也是移民署将港澳居留定居人数分开计算后，最多的人数。

另外，去年香港居民来台获得定居许可的人数也来到1474人，较前年的1090人多，也比前两年人多。今年前4月港人来台获得居住许可的人数为474人。

统计资料显示，去年香港爆发反送中运动后，自9月开始，当月来台居留的港人就来到882人，10月则来到1243人，但部分原因也是来台就读的港生申请居留，而其后的11月、12月，甚至今年的第1季，港人来台居留的人数，每月都超过600人。

移民署官员指出，近年港人来台居留、定居的人数有逐渐增加的趋势，不排除未来仍会持续增加。

据“香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法”规定，港人申请来台居留有16种情形，包括直系血亲或配偶在台湾设有户籍、具有专业技术能力，并已取得香港或澳门政府之执业证书、在特殊领域的应用工程技术上有成就，以及在台湾有新台币600万元以上的投资。 法令规定，港人只要在台湾连续居留满一年，或连续居留满二年且每年在台湾居住270日以上，便可申请定居许可，取得身分证。