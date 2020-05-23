国安法发恶港股狂泻地产股重创楼价或下跌四成

人大即将推行港版国安法的消息流出后，港股急跌1349点，大市成交高达1800多亿元，反映香港本地企业表现的MSCI香港指数跌幅更达6.8%，创2008年10月后最大单日跌幅，恍如资金逃亡潮。其中地产股受到重创，信和置业跌10.3%，为跌幅最大的蓝筹股。有经济专家预测，国安法阴影下，楼价或将下跌四成。

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恒生指数22日早裂口低开523点，当早上11时传出中央国安部门将会在港设立机构之后，跌幅进一步扩大，午后跌幅最多达到1402点，收市报22930点，跌1349点，是逾两年以来最大单日跌幅。反映中资股的国企指数收报9426点，跌424点或4.3%，跌幅较恒指小。

香港地产股重创，信和置业跌10.3%，为跌幅最大的蓝筹股；以商业房地产为主的太古地产及领展亦跌一成，希慎大跌9.9%。MSCI香港指数跌幅创金融海啸后最大，占指数比重约25%的友邦保险大跌9.41%，此外汇控跌6.88%，收报35.85元，创11年新低，中银香港跌7.8%，恒生跌7.05%，港交所跌4.43%。

经济学者、冠域商业及经济研究中心主任关焯照告诉苹果日报，政策震动环球市场，即日港股大跌过千点、美滙强力反弹等，都已经显示政策影响投资者信心，若然强推国安法，导致联系滙率等国际金融中心所拥有的特殊政策受到影响，触发大规模资金流走及移民潮，楼价可能大跌三至四成。就算情况未有如此差，国安法背景下，楼价都要跌15%至20%。

不过经营房屋中介服务的香港置业行政总裁李志成则认为，人大为香港进行国家安全立法，为后市增添不明朗因素，事件难免对准买家造成心理压力。不过综观近年市场受中美贸易战、本土社会事件及新冠肺炎疫情影响，楼市的表现明显较其他投资工具优胜，相信事件只是短期性影响，不少买家长远仍会选择买砖头保值，相信周末新盘销情将对后市有重要的指标作用。