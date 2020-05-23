国安法驾到港人闻风先动移民谘询电话响个不停

由中央亲自为香港打造的一套国家安全法，如无意外将可获得有中共“橡皮图章”之称的全国人大通过，此举再一次燃起港人的移民心态，根据苹果日报报道，网上搜寻移民资料激增，有移民顾问更透露，国安法推出后移民查询激增，“一个钟已经有5个电话”，还希望可以有更快的方法可取得别国居留身份，更预计查询比疫情时暴增10倍。

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对尚未有外国护照或居留权的港人，移民迫切之心可反映的搜寻引擎的数据上。报道指出，国安法宣布当晚，根据ASI大数据的分析，搜寻引擎中“国安法”与“移民”的关联度高达0.99，意味香港人对国安法即将实施的第一反应便是移民。

另外，据Google搜寻趋势资料显示，中国于前晚宣布计划审议“香港国安法”后，“移民”、“台湾”、“BNO”及“VPN（翻墙伺服器）”瞬间变成香港地区Google的热门关键字，搜寻次数暴增至原本的4倍以上，即使在深夜亦达到平时的两倍。

报道引述Smart2go首席移民顾问余伟龙用“大爆发”形容目前的移民查询，“一个钟已经有5个电话”，他称不少港人希望更快离开，亦预计查询比疫情时暴增10倍。余伟龙指，目前以台湾最多人查询，他补充指，查询港人不只是想获得身份，而是希望将“成个生活圈子都搬去台湾”。

他又称，如果台湾因应疫情消退而开关，最快四至六个月就可取得居留身份，相反，若果仍在封关状态，未能登陆台湾的话，就不能申请移民程序，另外，另有人同时申请移民欧洲及台湾。

除了台湾，余伟龙亦指，亦可以申请黑山共和国的护照，需时3至6个月，因黑山在2025年前很大机会加入欧盟，投资要求为25万欧元（约211万港元）的房地产和捐赠10万欧元（约84万港元）予当地政府，另外，持有黑山护照更可透过E2条约投资者签证（ E2 Treaty Investor visa）移居美国，可在欧洲﹑美国两边走。

报道又引述英国移民顾问“Goodbye HK, Hello UK”香港代表Billy Wong表示，近年查询移民的数目一直“多到不可再多”，直至农历年后因为疫情关系，令查询数字跌至零，但随着疫情转趋缓和后查询又增加，目前政治形势令查询数目更多，他形容数字比往年增加四至五倍，预计一天可接获到六、七十宗查询。

该顾问公司经常于社交媒体发表政治议题，Billy亦深感现在社会撕裂，但国安法杀到后，“就算我系黄色或者蓝色或者绿色，我都唔想喺呢个环境里面生活，而想转换一个环境。”他慨叹，“香港真要自求多福啦”。