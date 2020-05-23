德国新冠疫情：图林根州计划取消管控限制

德国继续松动防疫管控限制。但松动限制后，一些集会又带来了新感染。与此同时，反对管控限制的示威游行阵容还在扩大。

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据德国广播电台报道，图林根州计划自6月6日起取消防疫管控限制。戴口罩和保持距离的规定两周后就将成为过去。之后，学校和幼儿园也将逐步恢复正常运营。但如果感染率重又回升，州政府将某些地方采取更迅速更明确的管控措施。由此，图林根将成为德国取消管控限制的第一个联邦州。

但松动管控后，小集会又带来了新感染。在法兰克福，有40多人在参加浸信会的教堂弥撒时，感染上了新冠病毒。为此，当地官方机构取消了星期天将在哈瑙体育场举行的穆斯林大斋祈祷。在下萨克森州，有七人在饭店庆祝时感染上了新官病毒。店主表示，遵守了保持距离的规定。当地卫生部门为此让50人接受隔离。据称，这是饭店允许营业以来出现的在饭店感染病毒的首例事例。

周六，德国多个城市重又出现了反对新冠病毒防疫管控措施的游行，其中包括柏林、斯图加特、慕尼黑、汉堡、波鸿和科恩。游行人数还在增加。

就新冠疫情对基本法进行的限制，默克尔总理曾称之为对民主的过分要求。但她同时也为管控限制做了辩护。她在其每周视频里表示，她能理解公民对基本法的担忧。但管控限制是必须的，目的是要防止卫生系统超负荷运行。

德国宪法法院新主席哈巴特不认为基本法通过管控限制受到了损害。但基本法的有效性跟在危机前不一样了。比如，游行现在必须是在相互保持距离的情况下才能进行。

根据柏林罗伯特科赫研究所周六公布的数据，德国已确诊的新冠病毒患者共有177850人，一天内新增了638人。这是连续十多天来新增人数保持在1000人以下。因新官病毒病亡人数达到8216人。86%的病亡者年龄在70岁以上。