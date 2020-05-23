港人号召周日上街“挡恶法” 港警称“不容忍任何违法行为”

中国人大近日制定《香港国家安全法》，引发港人担忧。据台湾媒体报道，一些港人在网络上串联，预定周日展开游行“反恶法”游行，不过，香港警方在脸书发文，呼吁市民不要参与未经批准的集结称“绝不容忍任何违法行为”。另外，《纽约时报》发表文章称，港版国安法是“习近平政治豪赌”，《华邮》称港版国安法为中国“核选项”呼吁美方强力回应。

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三立新闻网报道，不少香港人在网络上串联，预定今天下午在铜锣湾展开游行，并取名为“反恶歌法大游行”，表达对港府与中共的不满。对此，香港警察部门稍早就在脸书发文，呼吁市民不要参与未经批准的集结，并强调会果断执法，绝不容忍任何违法行为。

报道称，香港民众在网络上号召，将在24日下午1点，从香港铜锣湾祟光百货游行至湾仔修顿球场，“反恶歌法大游行”最大目标就是撤回恶法，捍卫香港人的自由，并坚定地向港府表达立场。

然而香港警察，稍早透过脸书表达反对违法行为的声明。文中表示，警方留意到有人在网上号召市民于五月二十四日在港岛区进行未经批准的集结。警方表示，有关行为有机会违反《公安条例》下的“参与未经批准集结罪”，此外也会增加病毒在社区传播的风险及有可能违反《预防及控制疾病(禁止群组聚集)规例》下的“进行受禁群组聚集罪”。

港警强调，周日会在相关地点部署足够警力，迅速果断执法，包括进行拘捕。“警方绝不容忍任何违法行为”。

此外，北京推动制定“港版国安法”掀起争议，《纽约时报》形容，这是中国国家主席习近平趁西方忙于抗疫时驯化香港的政治豪赌，但可能带来香港再陷动荡、美中关系恶化等不利后果。

而《华盛顿邮报》社评也指出，北京过去用催泪瓦斯、拘捕及起诉方式压制香港抗争无效，因而选择祭出“核选项”，美方应拿出强力但经谨慎评估的回应。

《华邮》社评表示，如同香港反对派领袖所指，中国此举将毁坏“一国两制”原则。在“港版国安法”今年夏天完成立法，可以预期北京“爪牙”将会把在中国内部运作模式，整个搬到香港来实施，例如让批评当局人士被消失、对他们施以虐待或处以重刑等。

《华邮》社评担忧指出，曾到访美国或其他西方国家游说当地政府施压北京履行对港承诺的香港反对派领袖，如目前面临起诉的民主党创党主席李柱铭、香港众志祕书长黄之锋，恐会是中国首波“瞄准”的对象。

《华邮》社评分析，“港版国安法”可能使美中关系危机加剧，让美方面临艰难选择。中国对香港展开新一波攻击，美方须拿出强力回应。