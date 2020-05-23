港版国安法：中西方靠拢手段失败的写照

“香港回归中国的时候，世界是比较乐观的，认为中国和西方将会走得越来越近。香港应该会成为中国和西方靠近彼此的一个手段。但此后双方反而渐行渐远，香港也远没有促进两者靠近彼此，而是成为了愈发对立的两种体系，难以共存的写照。”一起关注5月23日的费加罗报与世界报相关内容。

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中国政府计划经过人大立法，在香港实行港版国安法，法国世界报5月23日社评指出，就在“北京对香港加强控制，罔顾一国两制的同时，美国总统特朗普的对华态度让中国在这一问题上无法作出软化让步”。

1997年，一国两制成为中国大陆与香港关系的原则；如今这一原则的有效期远未到期，但随着港版国安法的问世，即将提前寿终正寝。5月28日人大即将批准的这项草案当中，根据香港特别行政区基本法第23条，将禁止任何形式针对中国的背叛，分裂，暴动，颠覆行为。截至目前，由于香港出现的大规模反对游行示威，认为将损害自由，这项法律从未真正得到实施。世界报社评认为，现在，中国领导人终于决定向香港施加这项法律，同时传递一个很简单的信息：香港是中国的，只有北京才能阐释什么是一国两制。社评认为，一年以来，香港返送中等游行大规模化的背后原因是中国领导人面对香港，频频作出错误行为，导致原本“有限的抗议，演化成了反共产党的抗议”。世界报表示，香港年轻一代“已经没有什么可失去了，他们的诉求已经不再是一个更光明的未来，而是希望未来不要变成最糟糕的情况，而港版国安法的出台，更是不会让这些年轻人平静下来”。

面对香港问题，中国政府有一走到底的趋势。世界报认为，很不幸的是，西方在这个问题上能做的很少：首先，中国态度硬化，背后是把所有的反对声音视为叛乱，任何形式的对话都是软弱的体现；其次，最近几个月，美国对中国一直不断挑衅，挑衅行为涉及所有领域，美国因此而失去威望。白宫越是揣着帮助香港民主派的态度，中国民众越是支持他们的政府。社评继续写道：的确，北京指责香港民主派被美国操控着，这种指责并没有多少公信力；然而特朗普政权对香港反对派的利用，也严重损害了后者的诉求。北京决议出台港版国安法，确实是对特朗普的回应。中国政府转向民族主义，决心给香港重新带来平静。

5月22日，欧盟外部政策高级专员约瑟普-铂略尔重申了欧盟对一国两制原则的坚持，只有一国两制，才能保全香港高度自治，并强调保全民主辩论的重要性。但世界报社论指出，很遗憾，让北京听进去这些话，欧盟做不到。香港回归中国的时候，世界是比较乐观的，认为中国和西方将会走得越来越近。香港应该会成为中国和西方靠近彼此的一个手段。但四分之一个世纪之后，双方的靠近却并没有发生，而是渐行渐远，香港也远没有促进两者靠近彼此，而是成为了愈发对立的两种体系，难以共存的写照。

5月23日的费加罗报也指出了香港问题背后中美的博弈。当中指出，习近平运用着中国剑道，从不造成无可弥补的关系破裂，而是无情地消耗着它的对手美国。港版国安法践踏着香港脆弱的自治与单薄的民主，“毛之后最独裁的（中国）领导人”再一次证明了他运用地缘机会主义的决心：国际社会被大流行病缠住，美国没什么反击余地，中国趁此机会快速推进港版国安法。香港示威游行“就像溃疡一样”之于大陆民族主义者们，港版国安法将让习近平得以昂首阔步，同时香港问题不像台湾，不像南中国海，它不至于让中国与华盛顿产生潜在的军事冲突。就像政治学者陈道银对费加罗报所说那样：“习近平的策略是斗争却不破裂，避免一切直接从图，利用美国与其他西方国家之间的自相矛盾，分化之，孤立之”。伦敦国王学院汉学家克里-布朗恩认为，“习近平是民族主义逻辑的囚徒，这有可能产生毒性的地缘政治，与美国的破裂不是不可能，而且这将导致严重的不可估量的后果，但就像中文所显示的一样，危机当中，有着机遇”。