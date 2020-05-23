美国媒体报道中国人大制定港版国安法 纽约时报称其为习近平的一场豪赌

22日和23日的美国各大媒体都报道正在召开的中国全国人大将制定“港版国安法”的消息，《纽约时报》形容，这是中国国家主席习近平趁西方忙于抗疫时驯化香港的政治豪赌，可能带来香港再陷入动荡、美中关系恶化等后果。

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报导写道，这项立法计划使2019冠状病毒疫情可能动摇习近平威信、令他谨慎行事或准备妥协的看法彻底幻灭。国际深陷危机、中国苦于摆脱毛泽东时代以来最严重经济困局之际，习近平选择在香港问题上主动出击，激怒西方国家。

习近平预期，中国将在后疫情时代一举超越分崩离析、优柔寡断、深陷经济衰退的西方世界。在香港问题上出手，与他策划毫无内部纷争的“中华民族伟大复兴”愿景相符，即使经济、政治、外交领域出现不利后果，他也在所不惜。

习近平推动制定“港版国安法”，无视前任领导人保有香港独特法律地位的做法，毫不遮掩地加以干涉，限缩1997年香港主权移交以来赋予高度自治的“一国两制”框架。

根据草案，“港版国安法”通过后，中国大陆国安部门将首度在香港公开设置机构，有别于现行暗地且有限度的运作。

报道说，这项立法计划掀起争议之际，中国遭遇诸多严峻挑战。香港“反送中”抗争在疫情爆发后沉寂一段时间，这项立法激起部分抗争者不满，计划走上街头，恐让香港再度陷入动荡。更重要的是，美国政府与国会高层接连指控中国威胁国安、经济繁荣甚至人民健康，“港版国安法”带给他们新的攻击目标。

《华尔街日报》则报道说，中国将在香港实施新的国家安全法律制度，这对香港自治而言是一个打击。这一出人意料的举动将凌驾于香港的自治制度之上，反映出中国领导层对香港社会骚乱越来越不满。始于去年夏季的香港社会骚乱已持续很长时间，有时还会演变成暴力事件，往往将目标对准中共和其它中国统治象征。