西班牙7月重开边境接纳外国游客

受新冠病毒疫情严重影响的西班牙周六宣布，将在7月向外国游客重开边境，而受疫情影响而叫停的甲级足球联赛也将在6月8日恢复。

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新冠病毒疫情严重冲击欧洲，欧洲累计确诊至少200万例，超过17万3000人死亡。随着疫情减缓，各国谨慎复工。西班牙首相桑切斯周六表示，“最严重的时期已经过去”。西班牙累计接近28万2千例确诊，超过2万8千6百人死亡。

桑切斯表示：“西班牙已经做好必须做的事。我们许多日常活动恢复正常的时机已来临，自6月8日起，西甲可以复赛了”。他说：西班牙足球拥有广大球迷，但这不是唯一将恢复的正常娱乐活动。

桑切斯并宣布，自7月份开始，西班牙将重新接纳国际游客入境。届时，外国游客可以来西班牙旅游。西班牙是全球第二大旅游国家，西班牙政府的这项决定对恢复该国旅游产业十分重要。

西班牙政府3月宣布紧急状态应对疫情，旅游业停顿，国际旅游暂停，酒店关闭。西班牙一年接待超过8000万游客，旅游业占西班牙全国生产总值的12%，对西班牙的经济很重要。

而西班牙邻国意大利已宣布，6月3日起重开边界，意大利各地的旅游名胜古迹也将陆续开放。