丧钟为谁而鸣响 香港还是北京

星期五，北京人民大会堂，在习近平监护的目光注视下，几千名戴着外科口罩的“人民代表”听取李克强总理宣布抗疫取得“决定性胜利”， 北京一年一度的大弥撒突然宣布即将推出香港版国安法，北京完全背叛了自己当初的承诺。

广告 继续浏览后续

习近平明明知道，在香港爆发百万人反送中大游行将近一年之后，在地方选举香港民主派大获全胜之后，港人尤其厌恶强加于他们一个国安法，为什么北京还要强加？

法国世界报分析，北京的信号很简单，“香港，就是中国，什么叫一国两制，北京说是什么就是什么”。

把香港控制于手掌之中，是为了显得中共领袖的强大吗？世界报分析，北京之所以要这样做，显示习近平陷入了死胡同。一年来，在香港问题上，中国领导人屡屡犯错，硬是把最初的抗议运动转换成一场反对中共政权的起义。

法国『费加罗报』则认为，在修例失败近一年之后，北京丧失了耐心，管它亲北京一派在地方选举中的惨败，不顾美国和国际社会的警告，中共当局选择了穿越红线。在穿越这条红线后，北京把香港独具的法制踩在脚下。

费加罗报形容，北京政权就这样一斧子砍杀了香港的“高度自治”，根据英中联合声明，这一高度自治应该持续到2047年。

北京对香港曾有一个承诺，这个承诺就是香港保持资本主义制度50年不变，北京取代香港强加国安法，北京背弃了关于一国两制的承诺。香港最后一个港督彭定康认为，北京背叛了香港人民。

北京激起了香港的反抗。数千香港青年被拘捕，其中一些被囚禁，在世界报看来，香港青年一代已再也没有什么害怕可失去的了，他们的反抗不是为了一个更美好的明天，他们反抗是为了拒绝一个对他们来说只能是很坏的前程。显然，北京今天强加这样一部国安法不会给香港带来丝毫的平静。

世界报诘问：北京一直会走到哪里去？由于这个政权把一切抗议都视作“分裂”，把任何对话都看作软弱，这个政权将更加僵硬，但可悲的是，西方显得缺少解决问题的能力，特朗普的拼到底主义无法让中国变得温和。欧盟，也似乎无力让北京听进去理性的劝告。

当1997年7月1日香港从英国回归中国之时，世界曾经显得相对乐观，深信中国与西方将会接近，香港应该是中西靠近的一个桥梁。四分之一世纪过后，发生的事实恰恰相反，香港成为两种越来越对立的制度难以共存的象征。

香港的丧钟已经敲响，习近平豁出去了玉石俱焚？