中国驻法使馆祝贺穆斯林开斋节遭法国网民拍砖

全球的穆斯林本周末庆祝开斋节，中国驻法使馆的推特帐号周日发表图文，祝贺穆斯林信徒节日快乐。但是，中国使馆上述推文招来法国人一篇辱骂之声。法国是欧洲穆斯林信徒最多的国家，他们中绝大多数都了解新疆维族人被强迫关入再教育营的故事。同世界其他地方的维族人一样，多名生活在法国的维吾尔族人与他们在新疆的亲人失连。网民反反复复重复的一句是：你们真是不知羞耻！释放维族人！

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法国左翼政党代表，欧洲议会议员 Rafael Glucksmann 的评论最具有代表性：

法国左翼政党代表，欧洲议会议员 Rafael Glucksmann 怒批中国使馆推文 © 网络

Joseph Goebbels （希特勒的铁党）可以祝贺犹太人逾越节快乐，残酷屠杀基督徒古罗马军队可以祝贺圣诞快乐，你们实在是不知羞耻！

当然，也有人认为将中国政权与希特勒纳粹政权相提并论，过于夸张。也有人表示，中国穆斯林并不仅仅限于维族人，中国的回族人依然可以自由的信教。

许多人维族人在中国使馆的推文下留言，讲述他们的亲人被失踪的消息。 一位推名是omer hemdulla的人表示，他的兄弟姐妹都被关入再教育营，留下病残的母亲没人照顾，他的家人在哪里。

一位推名是omer hemdulla的人表示，他的兄弟姐妹都被关入再教育营，留下病残的母亲没人照顾，他的家人在哪里。 © 网络

世界维吾尔大会组织发言人迪里夏提批评中国政府的祝贺是“口是心非，是对伊斯兰教的侮辱。是对国际社会的智商的贬低。对内限制维族人的信仰自由，甚至在斋月期间维族人相互之间的祝贺都被认为是非法进行宗教活动。对外，却试图伪造一个尊重不同宗教的假象。但是，中国政府的谎言难以掩盖真相。应该引发伊斯兰世界的警惕。