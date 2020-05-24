永志不忘 纽约时报头版全页刊登新冠死者名录

在美国死于新冠病毒人数即将突破十万大关之际，周日出版的美国纽约时报把头版全版献给美国新冠病毒遇难者，列出1000名死者的姓名、年龄、简历，为了记住：每一个名字都是独立的生命。详情请听安德烈介绍：

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纽约时报头版全页讣闻，极其罕见，标题只一行字：“他们不止是清单上的名字，他们是我们中的一分子”

短文强调：“记在这里的1000人的名字代表的死者不过百分之一，他们不只是一个简单的数字。”

美国是新冠病毒疫情遭受最严重打击的国家，根据周六周日交接之际公布的数据，美国死于新冠人数在星期日已逼近十万大关，为97048人，确诊累计1621658人。星期六，美国24小时死亡人数1127人。

纽约时报刊出的死亡名单，每一个名字下面都写着出生、病逝地点，简历。字数虽简，已是一个完整的墓志铭。死者名单包括：62岁的乡村歌手Joe Diffie，美国首位从哈佛法学院毕业的黑人女子、87岁的Lila A Fenwick；生在纽约，死时69岁，被判处无期徒刑后重获自由的：Myles Coker；鸟儿飞到他手上取食，家居加州的85岁的Ruth Skapinok；为人慷慨，脸上永远带着微笑，死时仅27岁的Cedar Rapids......

纽约时报编辑Merc Lacey表示，“我希望有一个百年后人们还可以重读的东西，让他们知道我们现在正经历的是什么样的死亡”。

纽约时报的做法引起中国网友关注，一些人认为值得称道，有的说，“希望有一天，我们的媒体也可以将那些冰冷的数字，变成栩栩如生的死难者”，还有的问：“『人民日报』什么时候像『纽约时报』一样，把新冠死者的名字列在头版？”

在中国，现在也有人呼吁为新冠死者建立纪念碑，在碑上一一刻下他们的名字。在武汉，父亲死于新冠病毒的武汉市民张海5月4日在网上实名发出筹资立碑公告后，下落不明；水电专家王维洛5月初发起了『建造让所有死者姓名的武肺死难者纪念碑的倡议』，他希望今年“两会”上，“全国人大代表、全国政协会员应该讨论一个事情：如何缅怀在此次疫情中失去生命的国民。”